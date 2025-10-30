Конкурс BilBacar снова начинается

Конкурс BilBacar, организованный совместно Министерством науки и образования, Институтом образования и Государственным агентством по дошкольному и общему образованию, возобновляется. В конкурсе примут участие учащиеся 3-х и 4-х классов в 2025/2026 учебном году, сообщили в Миннауки.

Целью конкурса в этом году является повышение грамотности чтения среди учащихся начальной школы, развитие навыков понимания текстового содержания, анализа и выводов, поощрение читательской деятельности и в то же время предоставление учащимся опыта работы в среде компьютерной оценки.

Конкурс будет проводиться в течение учебного года в четыре этапа, каждый из которых будет содержать 29–38 вопросов. Перед каждым этапом учащимся будут предоставлены дополнительные вопросы для подготовки к конкурсу.

Рейтинг участников составят на основе полученных ими баллов. 450 учащихся, набравших наибольшее количество баллов, примут участие в финальном этапе, который состоится в июне 2026 года.