Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Конкурс BilBacar снова начинается

Конкурс BilBacar, организованный совместно Министерством науки и образования, Институтом образования и Государственным агентством по дошкольному и общему образованию, возобновляется. В конкурсе примут участие учащиеся 3-х и 4-х классов в 2025/2026 учебном году, сообщили в Миннауки.

Целью конкурса в этом году является повышение грамотности чтения среди учащихся начальной школы, развитие навыков понимания текстового содержания, анализа и выводов, поощрение читательской деятельности и в то же время предоставление учащимся опыта работы в среде компьютерной оценки.

Конкурс будет проводиться в течение учебного года в четыре этапа, каждый из которых будет содержать 29–38 вопросов. Перед каждым этапом учащимся будут предоставлены дополнительные вопросы для подготовки к конкурсу.

Рейтинг участников составят на основе полученных ими баллов. 450 учащихся, набравших наибольшее количество баллов, примут участие в финальном этапе, который состоится в июне 2026 года.

Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Задержали главреда Вугара Мамедова
Турция выходит в танковую лигу великих держав
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
