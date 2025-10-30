USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Почему в Азербайджане дефицит врачей?

Ульвия Худиева
14:42 625

В большинстве районов Азербайджана наблюдается нехватка врачей, сообщил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов. По его словам, эта проблема существует не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Гурбанов отметил, что подготовка врачей — это длительный процесс, и поэтому дефицит врачей ощущается в стране, особенно в регионах.

С целью устранения этой проблемы реализуется проект Mentor Klinika. В рамках проекта к концу года не останется ни одной области, где бы наблюдалась нехватка врачей по какой-либо специальности.

В.Гурбанов также сообщил, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях, подчиненных TƏBİB, случаев незаконной медицинской деятельности не выявлено.

«Процесс приема на работу в больницы осуществляется на основании результатов. Если наши сотрудники получают неудачные результаты на сертификационных экзаменах, они на первоначальном этапе временно отстраняются от медицинской деятельности. Если на следующем экзамене они также не сдают, их деятельность полностью прекращается», — добавил директор.

Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 5843
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 416
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4423
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 626
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3266
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1481
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4657
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2172
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3693
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6281
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2290

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 5843
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 416
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4423
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 626
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3266
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1481
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4657
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2172
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3693
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6281
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться