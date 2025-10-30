Почему в Азербайджане дефицит врачей?

В большинстве районов Азербайджана наблюдается нехватка врачей, сообщил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов. По его словам, эта проблема существует не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Гурбанов отметил, что подготовка врачей — это длительный процесс, и поэтому дефицит врачей ощущается в стране, особенно в регионах.

С целью устранения этой проблемы реализуется проект Mentor Klinika. В рамках проекта к концу года не останется ни одной области, где бы наблюдалась нехватка врачей по какой-либо специальности.

В.Гурбанов также сообщил, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях, подчиненных TƏBİB, случаев незаконной медицинской деятельности не выявлено.

«Процесс приема на работу в больницы осуществляется на основании результатов. Если наши сотрудники получают неудачные результаты на сертификационных экзаменах, они на первоначальном этапе временно отстраняются от медицинской деятельности. Если на следующем экзамене они также не сдают, их деятельность полностью прекращается», — добавил директор.