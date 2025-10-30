Беременность и рацион: что нужно есть?

«Если эти требования не соблюдаются, могут возникнуть различные проблемы со здоровьем как у матери, так и у плода. Одной из наиболее распространенных проблем, влияющих на здоровье матери, является анемия. Дефицит железа и фолиевой кислоты проявляется у беременных усталостью, общей слабостью и головокружением. Недостаточное потребление кальция увеличивает риск развития остеопороза в будущем и ослабляет кости матери. Дефицит витаминов и минералов ослабляет иммунную систему и делает мать более восприимчивой к инфекционным заболеваниям. При недостаточном потреблении овощей и клетчатки часто наблюдаются такие расстройства пищеварения, как запоры и проблемы с кишечником», - сказала врач.

По ее словам, в этот период организму требуется больше энергии, витаминов, минералов и белков.

Питание женщины во время беременности крайне важно как для ее здоровья, так и для развития плода. Об этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сообщила акушер-гинеколог Сахиля Велиева.

С.Велиева отметила, что влияние на развитие плода также может привести к серьезным последствиям.

«Недостаточное количество питательных веществ оказывает сильное влияние на формирование веса ребенка в сторону уменьшения. Дефицит белков и витаминов негативно влияет на умственное и физическое развитие ребенка и ослабляет его иммунитет. Помимо этого, дефицит фолиевой кислоты может привести к дефектам нервной трубки.

Дети, не получающие полноценного питания в утробе матери, могут быть более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению во взрослом возрасте. Здоровое питание и правильный образ жизни во время беременности имеют большое значение как для матери, так и для ребенка. Поэтому важно соблюдать несколько основных рекомендаций», - отметила Сахиля Велиева.

В заключение акушер-гинеколог отметила, что в плане питания необходимо ежедневное сбалансированное потребление белка, витаминов и минералов.

«В рацион обязательно должны входить свежие фрукты, овощи, молочные продукты, рыба и орехи. Помимо этого, следует свести к минимуму употребление фастфуда, газированных напитков и готовых блюд», - подчеркнула она.

Также собеседница Sağlam radio затронула в эфире тему здорового образа жизни, в особенности касательно беременных женщин.

Акушер-гинеколог отметила, что в современном мире у многих женщин сидячая работа и они ведут малоподвижный образ жизни. Однако во время беременности такое положение создает дополнительные риски и негативно сказывается на здоровье как матери, так и плода. По ее словам, избыточная масса тела является одной из основных проблем, влияющих на физическое здоровье.

«Низкий уровень физической активности ускоряет ожирение, что повышает риск гестационного диабета и повышенного артериального давления. Длительная неподвижность вызывает боли в пояснице, спине и ногах. В то же время малоподвижный образ жизни ослабляет кровообращение, что приводит к отекам ног, расширению вен и повышенному риску тромбоза», - сказала Сахиля Велиева.

Она также указала на то, что не следует игнорировать и психологические последствия.

«Стресс и напряжение чаще наблюдаются у беременных женщин, которые мало двигаются. Это связано с тем, что секреция гормона эндорфина увеличивается во время физических упражнений и снижается при малоподвижности. В результате у беременных женщин могут наблюдаться перепады настроения, бессонница, усталость и даже депрессия», - сказала врач.

Сахиля Велиева также отметила, что малоподвижный образ жизни ослабляет кровообращение, что может привести к снижению поступления кислорода и питательных веществ к плоду.

«Мышечная слабость осложняет родовой процесс и негативно сказывается на его течении. Что касается двигательной активности и образа жизни, то полезны легкие прогулки и специальные спортивные упражнения для беременных. При сидячей работе рекомендуется делать небольшую прогулку через каждый час. Кроме того, медитация и дыхательные упражнения положительно влияют как на комфорт матери, так и на здоровое развитие ребенка», - заключила специалист Минздрава.