Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства

14:56 418

Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План двустороннего сотрудничества на 2026/27 год. Об этом сообщается в публикации посольства Великобритании в Баку в социальной сети X.

«Великобритания гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области обороны и своей ролью в Стратегическом партнерстве. Мы с нетерпением ждем возможности дальнейшего взаимодействия для достижения общих приоритетов», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 5850
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 419
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 4429
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 627
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 3271
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
Ситуация в Покровске критическая: украинцы могут попасть в «котел»
14:07 1485
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
В России в лесу нашли тело бизнесмена-азербайджанца
11:29 4658
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
Фазаил Агамалы сравнил себя с Трампом
12:55 2173
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 3695
Турция выходит в танковую лигу великих держав
Турция выходит в танковую лигу великих держав наш комментарий; все еще актуально
01:57 6282
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
В Армении сократили срок службы на фоне протестов генералов
11:51 2290

