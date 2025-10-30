Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства

Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План двустороннего сотрудничества на 2026/27 год. Об этом сообщается в публикации посольства Великобритании в Баку в социальной сети X.
«Великобритания гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области обороны и своей ролью в Стратегическом партнерстве. Мы с нетерпением ждем возможности дальнейшего взаимодействия для достижения общих приоритетов», — говорится в сообщении дипмиссии.
The 🇬🇧 is proud of our close cooperation with 🇦🇿 in defence and its role in the Strategic Partnership 🤝— UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) October 30, 2025
Yesterday, @DefenceHQ & @wwwmodgovaz signed the 2026/27 Defence Bilateral Cooperation Plan.
We look forward to working closely together to deliver on shared priorities. pic.twitter.com/nx3jdcW4On