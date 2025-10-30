Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства

Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План двустороннего сотрудничества на 2026/27 год. Об этом сообщается в публикации посольства Великобритании в Баку в социальной сети X.

«Великобритания гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области обороны и своей ролью в Стратегическом партнерстве. Мы с нетерпением ждем возможности дальнейшего взаимодействия для достижения общих приоритетов», — говорится в сообщении дипмиссии.