Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Анкара ожидает от Германии поддержки в вопросе полноправного членства Турции в Европейском союзе.

«На состоявшихся сегодня переговорах, как союзники по НАТО, мы обсудили наши двусторонние отношения и международные вопросы исходя из общих интересов. Мы также выразили свои ожидания по поводу нашего полноправного членства в Европейском союзе, которое рассматриваем как стратегическую цель. Если решимость, проявленная Турцией в данном вопросе, будет должным образом оценена на уровне ЕС, мы уверены, что сможем добиться значительного прогресса в кратчайшие сроки», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также упрекнул Германию в молчании относительно израильских бомбардировок сектора Газа.

«У ХАМАС нет ни бомб, ни ядерного оружия. Все эти вооружения находятся в руках Израиля. И Израиль, используя их, например, прошлой ночью, снова нанес удары по Газе. Разве вы не видите этого в Германии? Разве вы не следите за происходящим?» — заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

В свою очередь, Мерц подчеркнул, что Германия поддерживает вступление Турции в Европейский союз.

«Я, как и федеральное правительство Германии, хочу видеть Турцию в Европейском союзе», — заявил канцлер.

Он также подтвердил неизменную позицию Берлина в отношении Израиля: «Германия всегда будет поддерживать Израиль. Дети в Газе были заложниками ХАМАС».