USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС

обновлено 17:48
17:48 1326

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Анкара ожидает от Германии поддержки в вопросе полноправного членства Турции в Европейском союзе.

«На состоявшихся сегодня переговорах, как союзники по НАТО, мы обсудили наши двусторонние отношения и международные вопросы исходя из общих интересов. Мы также выразили свои ожидания по поводу нашего полноправного членства в Европейском союзе, которое рассматриваем как стратегическую цель. Если решимость, проявленная Турцией в данном вопросе, будет должным образом оценена на уровне ЕС, мы уверены, что сможем добиться значительного прогресса в кратчайшие сроки», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также упрекнул Германию в молчании относительно израильских бомбардировок сектора Газа.

«У ХАМАС нет ни бомб, ни ядерного оружия. Все эти вооружения находятся в руках Израиля. И Израиль, используя их, например, прошлой ночью, снова нанес удары по Газе. Разве вы не видите этого в Германии? Разве вы не следите за происходящим?» — заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

В свою очередь, Мерц подчеркнул, что Германия поддерживает вступление Турции в Европейский союз.

«Я, как и федеральное правительство Германии, хочу видеть Турцию в Европейском союзе», — заявил канцлер.

Он также подтвердил неизменную позицию Берлина в отношении Израиля: «Германия всегда будет поддерживать Израиль. Дети в Газе были заложниками ХАМАС».

*** 15:18

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц в Анкаре приступили к переговорам в закрытом режиме. Об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

Это первый визит Мерца в Турцию в качестве канцлера.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1327
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5298
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1076
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2347
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1808
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9426
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1976
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6471
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2309
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4931
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3965

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1327
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5298
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1076
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2347
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1808
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9426
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1976
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6471
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2309
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4931
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3965
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться