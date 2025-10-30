Польша подняла истребители

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне активности российской армии над территорией Украины, сообщает польское оперативное командование.

Аэропорты Люблина и Радома несколько часов были закрыты, так как военная авиация Польши проводила превентивно-наблюдательную операцию.

Уточняется, что около 5 часов утра по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.

Варшава уточняет, что операция носила превентивный характер и была направлена на обеспечение безопасности воздушного пространства.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило, что «в связи с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были временно закрыты».