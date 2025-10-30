USD 1.7000
Польша подняла истребители

Аэропорты Люблина и Радома несколько часов были закрыты, так как военная авиация Польши проводила превентивно-наблюдательную операцию.

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне активности российской армии над территорией Украины, сообщает польское оперативное командование.

Уточняется, что около 5 часов утра по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.

Варшава уточняет, что операция носила превентивный характер и была направлена на обеспечение безопасности воздушного пространства.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило, что «в связи с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были временно закрыты».

* * * 15:47

Сегодня польские истребители МиГ-29 перехватили еще один российский разведывательный самолет, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, не вдаваясь в подробности.

Вчера оперативное командование ВС Польши сообщило в соцсети Х, что два польских истребителя перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Минобороны России никаких комментариев по поводу инцидента не предоставило.

В странах НАТО уже начали обсуждать возможность применения силы против российских самолетов после обвинений Польши и Эстонии в нарушении их воздушного пространства в сентябре. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет готов сбивать самолеты РФ лишь в случае реальной угрозы. Кремль расценивает такие обсуждения как серьезную эскалацию.

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1328
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5298
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1076
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2349
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1810
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9427
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1977
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6471
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2309
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4932
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3966
