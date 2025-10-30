Польша подняла истребители

Аэропорты Люблина и Радома несколько часов были закрыты, так как военная авиация Польши проводила превентивно-наблюдательную операцию.
Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне активности российской армии над территорией Украины, сообщает польское оперативное командование.
Уточняется, что около 5 часов утра по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.
Варшава уточняет, что операция носила превентивный характер и была направлена на обеспечение безопасности воздушного пространства.
Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило, что «в связи с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были временно закрыты».
* * * 15:47
Сегодня польские истребители МиГ-29 перехватили еще один российский разведывательный самолет, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, не вдаваясь в подробности.
Вчера оперативное командование ВС Польши сообщило в соцсети Х, что два польских истребителя перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Минобороны России никаких комментариев по поводу инцидента не предоставило.
В странах НАТО уже начали обсуждать возможность применения силы против российских самолетов после обвинений Польши и Эстонии в нарушении их воздушного пространства в сентябре. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет готов сбивать самолеты РФ лишь в случае реальной угрозы. Кремль расценивает такие обсуждения как серьезную эскалацию.