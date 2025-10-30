Грузия намерена добиваться членства в Европейском союзе, одновременно сохраняя верность своим историческим ценностям и национальным интересам. Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили.

«Как можно унизить своих граждан, свою историю, свое прошлое, стоя на одной ноге, лишь для того, чтобы попасть в какое-то объединение?!» – заявил Кавелашвили в эфире Первого канала.

Он отметил, что принятые законодательные инициативы призваны обеспечить прозрачность внешнего финансирования. По его словам, добросовестным организациям, в том числе получающим средства от партнерских государств, не о чем беспокоиться.