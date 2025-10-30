Трамп стремится в рай

Президент США Дональд Трамп пытается заслужить место в раю посредством своих миротворческих усилий в секторе Газа и в российско-украинской войне. Об этом говорится в публикации газеты The New York Times.

«Два раза, когда он (Трамп) в последнее время говорил о рае, это было в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире в Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения», – говорится в материале.

В публикации отмечается, что для человека, приближающегося к восьмому десятку, подведение жизненных итогов выглядит естественным, однако в случае с американским президентом это выглядит необычно, поскольку он редко позволяет себе публичные размышления, заставляющие усомниться в собственной безупречности.