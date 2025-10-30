USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Трамп стремится в рай

16:06 952

Президент США Дональд Трамп пытается заслужить место в раю посредством своих миротворческих усилий в секторе Газа и в российско-украинской войне. Об этом говорится в публикации газеты The New York Times.

«Два раза, когда он (Трамп) в последнее время говорил о рае, это было в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире в Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения», – говорится в материале.

В публикации отмечается, что для человека, приближающегося к восьмому десятку, подведение жизненных итогов выглядит естественным, однако в случае с американским президентом это выглядит необычно, поскольку он редко позволяет себе публичные размышления, заставляющие усомниться в собственной безупречности.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1328
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5300
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1080
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2349
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1811
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9432
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1978
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6472
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2309
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4933
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3970

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1328
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5300
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1080
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2349
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1811
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9432
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1978
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6472
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2309
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4933
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3970
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться