Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Новая «вундервафля» России

16:12 2350

Запад должен готовиться «с поклоном идти» к президенту и верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину, чтобы «Россия не использовала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Создание «Буревестника» дало возможность провести испытания «Посейдона», вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, мы видим результат. Сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему, только чтобы не применили это оружие», - сказал Володин.

Он отметил, что никто не верил в реализацию проекта. «Президент верил, на контроле держал. Создано самое современное мощное оружие», - добавил председатель Госдумы.

Ранее во время встречи с военными президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы успешно испытала безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. По его словам, данный аппарат «намного превосходит по мощности межконтинентальную ракету «Сармат». Как позже заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, «Посейдон» может «рассматриваться как оружие судного дня».

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1329
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5300
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1081
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2351
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1811
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9432
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1978
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6472
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2309
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4935
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3972

