Новая «вундервафля» России

Запад должен готовиться «с поклоном идти» к президенту и верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину, чтобы «Россия не использовала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Создание «Буревестника» дало возможность провести испытания «Посейдона», вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, мы видим результат. Сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему, только чтобы не применили это оружие», - сказал Володин.

Он отметил, что никто не верил в реализацию проекта. «Президент верил, на контроле держал. Создано самое современное мощное оружие», - добавил председатель Госдумы.

Ранее во время встречи с военными президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы успешно испытала безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. По его словам, данный аппарат «намного превосходит по мощности межконтинентальную ракету «Сармат». Как позже заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, «Посейдон» может «рассматриваться как оружие судного дня».