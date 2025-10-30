USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Иран назначил нового посла в Армении

16:22 566

Иран назначил новых послов в Грузию и Армению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, Али Моджани станет новым послом Ирана в Грузии, а Халил Ширгулами — послом в Армении.

Халил Ширгулами
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1331
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5302
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1084
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2353
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1817
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9435
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1978
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6474
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2311
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4937
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3974

