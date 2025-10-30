Иран назначил нового посла в Армении

Иран назначил новых послов в Грузию и Армению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, Али Моджани станет новым послом Ирана в Грузии, а Халил Ширгулами — послом в Армении.
Халил Ширгулами
