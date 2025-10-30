Приверженность развитию азербайджанской медицинской науки и образования

В АМУ проходит научно-практическая конференция, посвященная 130-летию академика Мустафы Топчубашева.
В Азербайджанском медицинском университете проходит научно-практическая конференция «Мустафа Топчубашев: Академическое наследие-130», посвященное 130-летию со дня рождения выдающегося ученого, известного хирурга и видного общественного деятеля, академика Мустафы Топчубашева.
Мероприятие проходит при совместной организации Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Азербайджанского медицинского университета.
Церемония открытия конференции началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и почтения памяти шехидов.
Приветствуя участников конференции, ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли отметил, что это мероприятие является не только данью памяти великому ученому, но и торжеством развития азербайджанской медицинской науки и образования: «В связи с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о юбилее Мустафы Топчубашева это мероприятие имеет особое значение. Распоряжение, с одной стороны, является наглядным примером высокой оценки науки в нашей стране, а с другой стороны, является проявлением государственной заботы о сохранении национальной памяти, научного наследия».
Ректор подчеркнул, что проводимые по инициативе великого ученого реформы в медицинском образовании, внедрение инновационных методов обучения и сегодня занимают важное место в деятельности Азербайджанского медицинского университета.
Выступая на мероприятии, заместитель министра здравоохранения, доцент Надир Зейналов сказал, что был много наслышан о выдающемся ученом: «Я много слышал об операциях Мустафы-бея, его лекциях, внедренных им инновациях в науке и хирургии».
Затем Надир Зейналов пожелал успехов работе конференции и выразил уверенность в том, что мероприятие будет плодотворным.
Вице-президент НАНА, академик Ирада Гусейнова в своем выступлении отметила, что созданная Мустафой Топчубашевым научная школа отличается тем, что его воспитанники прекрасно владеют основами хирургии, внедряют важные новшества в медицинскую науку.
Касаясь деятельности Топчубашева по созданию национальной системы здравоохранения, И.Гусейнова отметила, что в 1926 году он прошел стажировку в Германии, а затем на основе полученного опыта создал в одной из бакинских больниц первый научно-методический центр по оказанию хирургической помощи. Она отметила, что выдающийся ученый сыграл важную роль в основании Национальной академии наук Азербайджана и долгие годы был вице-президентом этого научного учреждения.
Затем проректор АМУ по научной работе, профессор Малахат Султан рассказала о многогранной жизни и деятельности выдающегося ученого: «Академик М.Топчубашев на протяжении 86 лет показывал, что наука является для него смыслом жизни, а его научное наследие – достояние азербайджанского народа. Его интеллект и самоотверженность олицетворяют научный облик нашего народа.
Род Топчубашевых сыграл важную роль в истории, государственности, судьбоносных вопросах для Азербайджана. Корни этого славного рода уходят в XV-XVI века, в древний тюркский край Иреван. К этому роду также принадлежат профессор Петербургского университета Мирза Джафар Топчубашев (1784-1869) и председатель парламента Азербайджанской Демократической Республики Алимардан бек Топчубашев (1860-1934)».
В выступлениях подчеркивалось, что Мустафа Топчубашев является одним из основоположников азербайджанской медицинской науки, создателем хирургической школы, он был известен как реформатор медицинского образования.
Было отмечено, что исследования, проводившиеся под руководством ученого, и сегодня сохраняют свою актуальность, а его идеи являются научо-духовным примером для молодого поколения медиков.
Также были отмечены инициативы М.Топчубашева по подготовке медицинской литературы на родном языке, важная работа, проделанная им в области практических знаний и привлечения студентов к клинической практике.
Мероприятие продолжилось художественной программой.
Народный артист Самир Джафаров исполнил композиции, написанные сыном выдающегося ученого - доктором медицинских наук, профессором Ибрагимом Топчубашевым.
От имени семьи Топчубашевых выступил заместитель генерального директора Центральной клиники, заслуженный врач Джейхун Топчубашев. Он поблагодарил президента Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиеву, а также организаторов и участников мероприятия за почтение памяти великого ученого.
В заключение церемонии открытия ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли вручил Джейхуну Топчубашеву памятные подарки от имени университета.
Затем конференция продолжила свою работу научными сессиями.
Завтра также будут организованы сессии по актуальным темам.