Приверженность развитию азербайджанской медицинской науки и образования

В Азербайджанском медицинском университете проходит научно-практическая конференция «Мустафа Топчубашев: Академическое наследие-130», посвященное 130-летию со дня рождения выдающегося ученого, известного хирурга и видного общественного деятеля, академика Мустафы Топчубашева.

Мероприятие проходит при совместной организации Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Азербайджанского медицинского университета.

Церемония открытия конференции началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и почтения памяти шехидов.

Приветствуя участников конференции, ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли отметил, что это мероприятие является не только данью памяти великому ученому, но и торжеством развития азербайджанской медицинской науки и образования: «В связи с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о юбилее Мустафы Топчубашева это мероприятие имеет особое значение. Распоряжение, с одной стороны, является наглядным примером высокой оценки науки в нашей стране, а с другой стороны, является проявлением государственной заботы о сохранении национальной памяти, научного наследия».

Ректор подчеркнул, что проводимые по инициативе великого ученого реформы в медицинском образовании, внедрение инновационных методов обучения и сегодня занимают важное место в деятельности Азербайджанского медицинского университета.

Выступая на мероприятии, заместитель министра здравоохранения, доцент Надир Зейналов сказал, что был много наслышан о выдающемся ученом: «Я много слышал об операциях Мустафы-бея, его лекциях, внедренных им инновациях в науке и хирургии».

Затем Надир Зейналов пожелал успехов работе конференции и выразил уверенность в том, что мероприятие будет плодотворным.

Вице-президент НАНА, академик Ирада Гусейнова в своем выступлении отметила, что созданная Мустафой Топчубашевым научная школа отличается тем, что его воспитанники прекрасно владеют основами хирургии, внедряют важные новшества в медицинскую науку.

Касаясь деятельности Топчубашева по созданию национальной системы здравоохранения, И.Гусейнова отметила, что в 1926 году он прошел стажировку в Германии, а затем на основе полученного опыта создал в одной из бакинских больниц первый научно-методический центр по оказанию хирургической помощи. Она отметила, что выдающийся ученый сыграл важную роль в основании Национальной академии наук Азербайджана и долгие годы был вице-президентом этого научного учреждения.

Затем проректор АМУ по научной работе, профессор Малахат Султан рассказала о многогранной жизни и деятельности выдающегося ученого: «Академик М.Топчубашев на протяжении 86 лет показывал, что наука является для него смыслом жизни, а его научное наследие – достояние азербайджанского народа. Его интеллект и самоотверженность олицетворяют научный облик нашего народа.

Род Топчубашевых сыграл важную роль в истории, государственности, судьбоносных вопросах для Азербайджана. Корни этого славного рода уходят в XV-XVI века, в древний тюркский край Иреван. К этому роду также принадлежат профессор Петербургского университета Мирза Джафар Топчубашев (1784-1869) и председатель парламента Азербайджанской Демократической Республики Алимардан бек Топчубашев (1860-1934)».

В выступлениях подчеркивалось, что Мустафа Топчубашев является одним из основоположников азербайджанской медицинской науки, создателем хирургической школы, он был известен как реформатор медицинского образования.

Было отмечено, что исследования, проводившиеся под руководством ученого, и сегодня сохраняют свою актуальность, а его идеи являются научо-духовным примером для молодого поколения медиков.

Также были отмечены инициативы М.Топчубашева по подготовке медицинской литературы на родном языке, важная работа, проделанная им в области практических знаний и привлечения студентов к клинической практике.