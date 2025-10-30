В Крыму отключили WhatsАpp и Telegram

В Крыму началась блокировка работы мессенджеров WhatsАpp и Telegram, пишут российские телеграм-каналы. Уточняется, что ограничения распространяются «на абонентов всех операторов и провайдеров России». «Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики», — добавили в компании.

22 октября Роскомнадзор официально объявил, что начал ограничивать работу WhatsApp и Telegram в России, сославшись на необходимость «противодействовать преступникам». Сначала проблемы с доступом возникли на юге страны: у жителей Пятигорска, Махачкалы, Астрахани, Сочи, Ростова-на-Дону и других городов. Аналогичные жалобы поступали от абонентов на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. В общей сложности блокировки мессенджеров затронули минимум 34 региона России, подсчитывал проект «На связи».

13 августа Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp по всей стране, заявив, что эти мессенджеры — основные платформы, которые используются мошенниками для обмана россиян. Источник «Дождя» в телеком-отрасли сообщил, что полностью заблокировать Telegram российские власти могут к Новому году.

С Telegram и WhatsАpp происходит «буквально повторение сценария с Youtube», отмечал глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. Он также прогнозировал, что Telegram будет заблокирован в декабре–январе. По оценкам Климарева, доступность обоих мессенджеров по России снизилась примерно в два раза.