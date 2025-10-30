USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

В Крыму отключили WhatsАpp и Telegram

16:38 688

В Крыму началась блокировка работы мессенджеров WhatsАpp и Telegram, пишут российские телеграм-каналы. Уточняется, что ограничения распространяются «на абонентов всех операторов и провайдеров России». «Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики», — добавили в компании.

22 октября Роскомнадзор официально объявил, что начал ограничивать работу WhatsApp и Telegram в России, сославшись на необходимость «противодействовать преступникам». Сначала проблемы с доступом возникли на юге страны: у жителей Пятигорска, Махачкалы, Астрахани, Сочи, Ростова-на-Дону и других городов. Аналогичные жалобы поступали от абонентов на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. В общей сложности блокировки мессенджеров затронули минимум 34 региона России, подсчитывал проект «На связи».

13 августа Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp по всей стране, заявив, что эти мессенджеры — основные платформы, которые используются мошенниками для обмана россиян. Источник «Дождя» в телеком-отрасли сообщил, что полностью заблокировать Telegram российские власти могут к Новому году.

С Telegram и WhatsАpp происходит «буквально повторение сценария с Youtube», отмечал глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. Он также прогнозировал, что Telegram будет заблокирован в декабре–январе. По оценкам Климарева, доступность обоих мессенджеров по России снизилась примерно в два раза.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1335
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5303
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1087
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2358
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1819
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9438
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1979
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6476
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2313
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4937
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3975

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1335
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5303
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1087
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2358
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1819
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9438
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1979
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6476
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2313
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4937
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3975
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться