Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?

Российские грузовые самолеты снова начали выполнять рейсы на авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Мониторинг показал, что 26 октября транспортный самолет Ил-62М ВВС России прибыл из Ливии в Латакию, а затем направился в Московскую область. Кроме того, самолет Ан-124-100 «Руслан», способный перевозить тяжелые грузы, трижды с 24 октября прилетал на базу в Хмеймиме, последний раз — в среду.

По данным агентства, полеты возобновились после почти шестимесячного перерыва. Источник, близкий к Кремлю, подтвердил факт восстановления рейсов, отметив, что они происходят на фоне попыток Москвы и новых властей Сирии наладить отношения после свержения режима бывшего президента Башара Асада.

Авиабаза Хмеймим, расположенная близ города Джебла, и морская база в Тартусе были арендованы Россией на 49 лет в 2017 году при правительстве Асада. Эти объекты долгое время использовались как ключевые военные опорные пункты Москвы в регионе.

28 октября в Москве прошла встреча министров обороны России и Сирии Андрея Белоусова и Махрафа Абу Касры, на которой обсуждались перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Визит состоялся спустя две недели после приезда в Москву президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа, который заявил, что вопрос российских баз остается на повестке дня.

