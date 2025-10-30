USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Cаидова и Гадиева задержали с 66 кг марихуаны

ВИДЕО
16:46 570

Сотрудниками Управления полиции Низаминского района Баку проведена операция по пресечению незаконного оборота наркотиков общим весом 66 килограммов 325 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе операции сначала был задержан 38-летний Самир Саидов в качестве подозреваемого в совершении преступления. У него обнаружили и изъяли 41 килограмм 575 граммов марихуаны.

В ходе следующей операции, проведенной сотрудниками ведомства, в столице был задержан еще один человек, подозреваемый в наркокурьерстве, – 40-летний Самиль Гадиев. У него в автомобиле Hyundai, которым он управлял, и в доме, где он проживал, были обнаружены 24 килограмма 750 граммов марихуаны, а также психотропные таблетки метадон.

Установлено, что они вступили в преступную связь с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются, незаконно приобрели наркотики и планировали организовать их сбыт в Баку.

По данным фактам в Низаминском районном управлении полиции возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

Полиция продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1337
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5305
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1091
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2363
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1822
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9442
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1979
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6476
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2316
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4937
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3977

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1337
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5305
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1091
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2363
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1822
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9442
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1979
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6476
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2316
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4937
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться