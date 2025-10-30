Cаидова и Гадиева задержали с 66 кг марихуаны

Сотрудниками Управления полиции Низаминского района Баку проведена операция по пресечению незаконного оборота наркотиков общим весом 66 килограммов 325 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе операции сначала был задержан 38-летний Самир Саидов в качестве подозреваемого в совершении преступления. У него обнаружили и изъяли 41 килограмм 575 граммов марихуаны.

В ходе следующей операции, проведенной сотрудниками ведомства, в столице был задержан еще один человек, подозреваемый в наркокурьерстве, – 40-летний Самиль Гадиев. У него в автомобиле Hyundai, которым он управлял, и в доме, где он проживал, были обнаружены 24 килограмма 750 граммов марихуаны, а также психотропные таблетки метадон.

Установлено, что они вступили в преступную связь с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются, незаконно приобрели наркотики и планировали организовать их сбыт в Баку.

По данным фактам в Низаминском районном управлении полиции возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

Полиция продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотиков.