Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Массовые протесты в Израиле: вспомнили про Россию и Сталина

В Иерусалиме прошли массовые протесты ультраортодоксальных евреев против принудительного призыва в армию, сообщает Times of Israel.

Тысячи ультраортодоксальных евреев вышли на улицы Иерусалима и перекрыли въезд в город. Участники акции держали плакаты с надписями «Россия здесь» и «Сталин здесь», сравнивая израильские власти с авторитарными режимами.

Во время митинга произошли стычки: протестующие бросали бутылки, оскорбляли прохожих и пытались сорвать движение транспорта, пишет издание. Некоторые участники использовали лозунги кампании семей заложников, вызвав возмущение общественности.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
ЭТО ВАЖНО

