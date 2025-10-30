Массовые протесты в Израиле: вспомнили про Россию и Сталина

В Иерусалиме прошли массовые протесты ультраортодоксальных евреев против принудительного призыва в армию, сообщает Times of Israel.

Тысячи ультраортодоксальных евреев вышли на улицы Иерусалима и перекрыли въезд в город. Участники акции держали плакаты с надписями «Россия здесь» и «Сталин здесь», сравнивая израильские власти с авторитарными режимами.

Во время митинга произошли стычки: протестующие бросали бутылки, оскорбляли прохожих и пытались сорвать движение транспорта, пишет издание. Некоторые участники использовали лозунги кампании семей заложников, вызвав возмущение общественности.