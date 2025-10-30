Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Федерального нацсовета ОАЭ

USD 1.7000
Находящаяся в Азербайджане с визитом парламентская делегация во главе с председателем Федерального национального совета (ФНС) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сагром Гобашем 30 октября посетила Милли Меджлис (ММ). Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

Прошла встреча с глазу на глаз между спикером ММ Сахибой Гафаровой и председателем ФНС ОАЭ Гобашем, за которой последовала встреча делегаций в широком составе.

Высоко оценив первый официальный визит главы ФНС в Азербайджан, азербайджанский спикер выразила уверенность в том, что он внесет важный вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений между двумя странами, расширение возможностей сотрудничества и углубление межпарламентских связей.

На встрече выражалась удовлетворенность динамичным и всесторонним развитием межгосударственных отношений, был подчеркнут высокий уровень отношений между двумя странами, связанными историческими, религиозными и культурными корнями. Была особо отмечена роль активного политического диалога. Подчеркивалось, что взаимные визиты и встречи на высшем и высоком уровнях, а также подписанные документы имеют большое значение в этом процессе. Кроме того, отмечалось, что отношения между двумя странами повысились до уровня стратегического партнерства в результате совместных усилий лидеров стран.

Гобаш, выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан и участием в Международной парламентской конференции, подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с республикой. Гость поделился впечатлениями о проведенной в рамках визита встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей. Рассматривались вопросы дальнейшего развития отношений с опорой на подписанный между законодательными органами меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1343
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5308
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1097
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2365
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1824
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9447
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1982
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6477
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2317
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4938
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3981
