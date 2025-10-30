Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Федерального нацсовета ОАЭ

Прошла встреча с глазу на глаз между спикером ММ Сахибой Гафаровой и председателем ФНС ОАЭ Гобашем, за которой последовала встреча делегаций в широком составе.

Находящаяся в Азербайджане с визитом парламентская делегация во главе с председателем Федерального национального совета (ФНС) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сагром Гобашем 30 октября посетила Милли Меджлис (ММ). Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

Высоко оценив первый официальный визит главы ФНС в Азербайджан, азербайджанский спикер выразила уверенность в том, что он внесет важный вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений между двумя странами, расширение возможностей сотрудничества и углубление межпарламентских связей.

На встрече выражалась удовлетворенность динамичным и всесторонним развитием межгосударственных отношений, был подчеркнут высокий уровень отношений между двумя странами, связанными историческими, религиозными и культурными корнями. Была особо отмечена роль активного политического диалога. Подчеркивалось, что взаимные визиты и встречи на высшем и высоком уровнях, а также подписанные документы имеют большое значение в этом процессе. Кроме того, отмечалось, что отношения между двумя странами повысились до уровня стратегического партнерства в результате совместных усилий лидеров стран.

Гобаш, выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан и участием в Международной парламентской конференции, подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с республикой. Гость поделился впечатлениями о проведенной в рамках визита встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей. Рассматривались вопросы дальнейшего развития отношений с опорой на подписанный между законодательными органами меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.