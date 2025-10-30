USD 1.7000
Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Индии

Еще один танкер, вышедший из российского порта в направлении Индии, не смог добраться до порта назначения.

Судно Prometei, погрузившее в Усть-Луге на Балтийском море около 40 тысяч тонн нафты, с 26 октября дрейфует у индийского побережья и не может зайти в порт Мундра, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные LSEG.

Через Мундру российскую нефть и нафту получает индийская HPCL-Mittal Energy, управляющая НПЗ в штате Пенджаб. Источник Reuters в компании сообщил, что она приняла решение отказаться от сырья «компаний, попавших под санкции».

Накануне стало известно, что танкер Furia, загрузивший в Балтийском Приморске 730 тысяч баррелей сырой нефти от «Роснефти», развернулся и лег в дрейф у побережья Германии.

Танкер указывал в качестве порта назначения Сикку в индийском штате Гуджарат, где расположены НПЗ частной компании Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum. Ожидалось, что он прибудет туда в середине ноября. Но обе компании начали отказываться от закупок российской нефти после того, как «Роснефть» и «Лукойл» попали под блокирующие санкции США.

