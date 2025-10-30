Путин отдал приказ по Покровску

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранных средств массовой информации в районы, где российские войска якобы «блокируют подразделения ВСУ» — в Покровске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что распоряжение главы государства направлено на «создание условий для объективного освещения событий международными журналистами».
Район Покровска остается одним из самых напряженных участков фронта — там продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими силами. Город имеет стратегическое значение как крупный железнодорожный и логистический узел на Донбассе.