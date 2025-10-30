USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Зеленский предрек России тяжелый удар

17:31 493

Украинская разведка оценивает значительные экономические потери России от новых санкций – ущерб для нефтяной отрасли может превысить $50 млрд в год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Есть первые детальные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами в подготовке новых санкций», – заявил Зеленский.              

По словам украинского лидера, Россия уже несет значительные убытки из-за введенных ограничений для нефтяных компаний, и при продолжении последовательного давления потери только от недавно примененных санкций могут составить не менее $50 млрд в год. Он отметил, что санкционные шаги партнеров будут расширяться, и Украина уже получает соответствующие сигналы.

Зеленский подчеркнул, что объемы поставок нефти от арабских государств обеспечат стабильность на мировом рынке и предотвратят резкие колебания цен, на которые ссылаются россияне.

«Также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций, и значительную часть наших предложений партнеры учитывают», – подчеркнул он.

Он также сообщил, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил ему о позиции и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против Украины.

«Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну. Будут соответствующие поручения нашим дипломатам на основе информации о встречах, которые состоялись на днях в регионе», – указал президент Украины.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1349
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5310
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1101
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2370
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1829
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9451
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1985
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6478
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2318
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4940
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3984

