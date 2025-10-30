Зеленский предрек России тяжелый удар

Украинская разведка оценивает значительные экономические потери России от новых санкций – ущерб для нефтяной отрасли может превысить $50 млрд в год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Есть первые детальные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами в подготовке новых санкций», – заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, Россия уже несет значительные убытки из-за введенных ограничений для нефтяных компаний, и при продолжении последовательного давления потери только от недавно примененных санкций могут составить не менее $50 млрд в год. Он отметил, что санкционные шаги партнеров будут расширяться, и Украина уже получает соответствующие сигналы.

Зеленский подчеркнул, что объемы поставок нефти от арабских государств обеспечат стабильность на мировом рынке и предотвратят резкие колебания цен, на которые ссылаются россияне.

«Также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций, и значительную часть наших предложений партнеры учитывают», – подчеркнул он.

Он также сообщил, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил ему о позиции и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против Украины.

«Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну. Будут соответствующие поручения нашим дипломатам на основе информации о встречах, которые состоялись на днях в регионе», – указал президент Украины.