USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Банк ABB запускает социальную кампанию ко Дню Победы!

17:40 223

Банк ABB запускает социально ориентированную кешбэк-кампанию, посвященную Дню Победы — 8 ноября.

С 1 по 15 ноября 2025 года Банк ABB за счет собственных средств перечислит в Фонд YAŞAT сумму до 10 AZN, равную части кешбэка, начисленного клиентам по картам Банка ABB. Таким образом, клиенты сохранят весь свой кешбэк и при этом поддержат Фонд YAŞAT, способствуя развитию благотворительных инициатив в поддержку семей шехидов и раненых, участвовавших в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики. Принять участие в кампании можно, активировав «Пакет Победы» в разделе «Выбор пакета» мобильного приложения ABB Mobile.

Фонд YAŞAT — Фонд поддержки раненых и семей шехидов, участвовавших в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, — был создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года.

Цель Фонда — создание платформы для реализации гражданских инициатив, направленных на дополнительную поддержку государственных мер в сфере социальной защиты семей шехидов и лиц, получивших инвалидность в результате боевых действий.

Обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля также входит в задачи Фонда.

Более подробную информацию о современных, выгодных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях, на официальном сайте abb-bank.az, по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1351
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5312
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1104
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2371
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1831
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9453
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1986
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6478
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2319
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4942
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3984

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1351
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5312
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1104
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2371
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1831
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9453
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1986
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6478
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2319
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4942
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться