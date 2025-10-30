Шихалиевы чуть не утонули на Бакинском бульваре

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступило сообщение о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку двое граждан находятся в опасности утонуть в море.

На место происшествия оперативно была направлена водолазно-поисковая группа «Баку-бульвар» Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате спасательной операции водолазы извлекли из воды и спасли Тават Бахшеиш гызы Шихалиеву (1998 г.р.) и Дунямина Салам оглу Шихалиева (1997 г.р.), которые были переданы соответствующим службам.