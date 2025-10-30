USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Шихалиевы чуть не утонули на Бакинском бульваре

Ульвия Худиева
17:54 178

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступило сообщение о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку двое граждан находятся в опасности утонуть в море.

На место происшествия оперативно была направлена водолазно-поисковая группа «Баку-бульвар» Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате спасательной операции водолазы извлекли из воды и спасли Тават Бахшеиш гызы Шихалиеву (1998 г.р.) и Дунямина Салам оглу Шихалиева (1997 г.р.), которые были переданы соответствующим службам.

Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 1352
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 5313
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 1104
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 2372
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 1832
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена обновлено 15:17
15:17 9454
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
Баку и Лондон подписали новый план военного партнерства
14:56 1987
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали
Трамп приказал: немедленно начать испытания ядерного оружия. Пекин и Москва уже отреагировали обновлено 14:50
14:50 6478
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
Почему в Азербайджане дефицит врачей?
14:42 2319
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
Киллеры из Азербайджана останутся навсегда в американской тюрьме
14:20 4942
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске ОБНОВЛЕНО 15:48
15:48 3985

