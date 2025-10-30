Французам не понравились санкции США против «Лукойла»

Французская энергетическая компания TotalEnergies констатирует заметное влияние американских санкций против «Роснефти» и «Лукойла» на мировой рынок нефти. Об этом сообщил ее глава Патрик Пуянне на телеконференции.

«Мы начинаем видеть реальное влияние этих масштабных санкций против России на рынок. Я думаю, что рынок недооценивает, что это значит, когда санкции США вводятся против двух крупных российских компаний, которые, кстати, играют ключевую роль в торговле российской нефтью», – сказал Пуянне.

По его словам, санкции США могут затронуть компании, торгующие нефтью или нефтепродуктами из стран, которые Европа считает «опасными», включая Индию, Турцию и Китай.

Глава TotalEnergies подчеркнул, что ограничения вынудят рынок перенаправлять часть поставок и искать более затратные способы доставки нефти и нефтепродуктов по миру. Он добавил, что его коллеги из других зарубежных нефтегазовых компаний уже всерьез оценивают влияние рестрикций и опасаются риска вторичных санкций.

Ранее «Лукойл» сообщил, что в связи с введением рядом стран ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий намерен продать международные активы и уже начал рассматривать заявки от потенциальных покупателей. Министерство финансов США включило российские нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл», а также 34 их дочерние структуры в новый пакет американских санкций.