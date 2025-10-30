Возобновление испытаний ядерного оружия США по приказу, отданному американским президентом Дональдом Трампом, может сыграть на руку России и Китаю. Об этом заявил The Wall Street Journal бывший главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности экс-президента Билла Клинтона Гэри Сеймор.

«Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и выиграют от возобновления испытаний», — считает он. По его мнению, для обеспечения надежности ядерного арсенала США испытания не нужны.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. По его словам, процесс начнется «немедленно». Трамп добавил, что США владеют наибольшим количеством ядерного оружия из-за модернизации оружия во время первого его президентского срока. По мнению Трампа, провести испытания «уместно», поскольку другие государства уже это делают. О предполагаемом начале ядерных испытаний Трамп заявил спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин сообщил об испытании крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».