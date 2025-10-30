Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сагром Гобашем, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
Согласно информации, на встрече было отмечено, что благодаря совместным усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна отношения между двумя странами демонстрируют высокую динамику развития.
Также стороны указали, что с подписанием в сентябре этого года «Совместной декларации о всесторонних стратегических партнерских отношениях между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами» отношения между двумя странами вступили в новый этап. Была подчеркнута важность продолжения эффективного сотрудничества и взаимной поддержки между Азербайджаном и ОАЭ в рамках международных организаций.
Кроме того, обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в областях возобновляемой энергетики, информационных технологий, искусственного интеллекта, нефтегазовом секторе и др.