Президент Ливана отдал приказ армии

18:20 1355

Президент Ливана Джозеф Аун отдал вооруженным силам страны приказ противостоять израильским рейдам на ливанскую территорию. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Приказ поступил после того, как в результате действий армии Израиля на юге Ливана погиб муниципальный служащий.

«Армия должна противодействовать попыткам Израиля проникнуть на освобожденные южные территории, чтобы защитить ливанские земли и наших сограждан», – заявил Аун на встрече с командующим вооруженными силами.

Ранее сообщалось, что израильскими военными во время штурма здания муниципалитета на юге Ливана был убит муниципальный работник. ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 30 октября проводилась операция по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы».

Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
19:55 551
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
19:50 3327
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
17:35 9788
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
15:48 5247
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
18:35 1766
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
18:12 898
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 2640
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 6338
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 2475
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 3994
Польша подняла истребители
Польша подняла истребители обновлено 17:00
17:00 2890

