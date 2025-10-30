Президент Ливана отдал приказ армии

Президент Ливана Джозеф Аун отдал вооруженным силам страны приказ противостоять израильским рейдам на ливанскую территорию. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Приказ поступил после того, как в результате действий армии Израиля на юге Ливана погиб муниципальный служащий.

«Армия должна противодействовать попыткам Израиля проникнуть на освобожденные южные территории, чтобы защитить ливанские земли и наших сограждан», – заявил Аун на встрече с командующим вооруженными силами.

Ранее сообщалось, что израильскими военными во время штурма здания муниципалитета на юге Ливана был убит муниципальный работник. ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 30 октября проводилась операция по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы».