«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов

Как сообщалось ранее, после введения санкций со стороны США российский госконцерн «Лукойл» выставил на продажу свои зарубежные активы. Вскоре готовность их приобрести выразил швейцарский сырьевой трейдер Gunvor. Сегодня «Лукойл» официально объявил, что готов продать акции своей дочерней структуры Lukoil International, управляющей зарубежными активами, компании Gunvor. При этом ведутся переговоры и с другими потенциальными покупателями. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию The Financial Times, что сделка с Gunvor охватит значительную часть зарубежной деятельности «Лукойла», включая предприятия в США, Бельгии и Нидерландах. Всего на объектах, выставленных на продажу, работают более 15 тысяч человек.

Однако есть нюанс: сам Gunvor тесно связан с Россией. Компания была основана в 2000 году Торвьёрном Тёрнквистом и Геннадием Тимченко — одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина. В течение многих лет Gunvor оставался крупнейшим экспортером российской нефти. После аннексии Крыма в 2014 году Тимченко продал свою долю в размере 43,5 процента Тёрнквисту. Газета «Известия» пишет, что рыночная стоимость зарубежных активов «Лукойла» превышает 10 миллиардов долларов, однако из-за санкционного давления компания может продать их на 70 процентов дешевле. Причина — ограниченные сроки: правительство США дало иностранным компаниям время до 21 ноября, чтобы прекратить сотрудничество с «Лукойлом». Это вынуждает российскую компанию спешно распродавать свои активы. По оценкам, выручка от сделки может составить около 3 миллиардов долларов. В настоящее время «Лукойл» владеет тремя НПЗ в Европе, сетью АЗС в 20 странах, а также предприятиями по производству масел в Австрии и Финляндии. Концерн принимает участие в разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, в проектах в Египте, Камеруне, Нигерии, Гане и других странах, присутствует на месторождениях Мексики, является одним из крупнейших акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В своих оценках эксперты сходятся во мнении, что сегодня рыночная цена этих активов составляет порядка 10 миллиардов. «По примерным оценкам, общий доход до уплаты налога на прибыль, процентов по кредитам и амортизации зарубежных объектов «Лукойла», где доля компании превышает 50 процентов, составляет 2–3 миллиарда долларов. Если исходить из общей оценки, то стоимость таких активов может быть около 10 миллиардов долларов. Дополнительно у организации есть миноритарные доли в других активах, общую оценку которых делать затруднительно», — отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. С ним согласен и управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его мнению, рыночная стоимость иностранных дочек «Лукойла» также составляет порядка 10 миллиардов долларов. Однако, по его мнению, в нынешней ситуации, вероятнее всего, эти активы уйдут за треть рыночной стоимости. «Дисконт будет зависеть от множества вводных: сроки, участники сделки, геополитика, позиции сторон. Предварительно можем говорить о дисконте до 70 процентов в недружественных юрисдикциях и до 50 процентов - в нейтральных и дружественных», — полагает он.

Как известно, значительная часть активов «Лукойла» находится в Казахстане. Поэтому после введения санкций в этой стране также начались обсуждения будущего российских активов. «Лукойл» — один из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане. Компания владеет 5-процентной долей в консорциуме «Тенгизшевройл», 13,5 процента акций оператора Карачаганакского месторождения, 50 процентами акций компании Kalamkas-Khazar Operating и 49,99 процента акций в Al-Farabi Operating. Согласно официальным данным, российская компания также сотрудничает с национальной компанией «КазМунайГаз» в рамках совместных предприятий по освоению месторождений Хвалынское и Орталык. Вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов заявил, что вопрос покупки активов «Лукойла» пока не стоит на повестке дня, но обсуждается. Его непосредственный руководитель отметил, что данный вопрос следует адресовать «КазМунайГазу». «Во-первых, это коммерческие отношения между компаниями. Партнером «Лукойла» в проектах выступает «КазМунайГаз». Это касается доли в ТШО и других проектах. Поэтому логично задать вопрос «КазМунайГазу». У правительства Республики Казахстан планов по покупке активов нет, по крайней мере мне об этом ничего не известно», — заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.