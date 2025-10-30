USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Грозное заявление Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если иностранные войска в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа не обеспечат разоружение движения ХАМАС, то Израиль будет самостоятельно заниматься этим.

«В конечном счете ХАМАС лишат вооружений, Газу демилитаризируют. Если силами иностранных войск, то хорошо. А если они этого не сделают, то сделаем мы», - приводит The Times of Israel слова премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что, если ХАМАС собирается и впредь нарушать соглашение о прекращении огня, то Израиль будет наносить удары по боевикам, как это уже произошло дважды после начала перемирия.

В свою очередь начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что армия готова возобновить боевые операции при получении такого приказа: «Мы даже сейчас действуем на всех фронтах c высокой степенью готовности к настолько масштабной военной кампании, насколько нужно. На некоторых фронтах мы будем действовать гораздо сильнее, чем за предыдущие два года».

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Согласно плану, ХАМАС должен отказаться от участия в управлении Газой ни прямо, ни косвенно, ни в какой-либо другой форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не подлежать восстановлению. Под надзором независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации Газы, который будет включать в себя окончательную ликвидацию оружия. На части территории Газы планируется развернуть международные стабилизационные силы, которые дадут возможность ЦАХАЛ отойти из анклава.

