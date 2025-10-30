Израилю передали останки погибших заложников

Израильские военные получили в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста гробы с останками еще двух погибших заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, в ближайшее время на территории Израиля судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

ХАМАС после вступления в силу режима прекращения огня в Газе освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки четырех погибших пленных из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких погибших израильтян.