Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Израилю передали останки погибших заложников

20:15 881

Израильские военные получили в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста гробы с останками еще двух погибших заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, в ближайшее время на территории Израиля судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

ХАМАС после вступления в силу режима прекращения огня в Газе освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки четырех погибших пленных из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких погибших израильтян.

Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
21:50 581
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
19:55 2824
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
19:50 5421
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
17:35 11792
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
15:48 6040
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
18:35 2978
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
18:12 1350
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 3280
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 7013
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 3143
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 4718

