Уроженец Советского Союза может возглавить «Моссад»

Следующим главой израильской разведывательной службы «Моссад» может стать военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман, сообщает портал Walla.

«Согласно источникам в оборонном истеблишменте, основным кандидатом на пост следующего главы «Моссада», по-видимому, является генерал-майор Роман Гофман», — пишет издание.

Гофман родился в 1976 году в Гомельской области Белорусской ССР, эмигрировал в Израиль вместе с семьей в 14-летнем возрасте, служит в израильской армии с середины 1990-х и занимал ряд высоких командных должностей. 7 октября 2023 года в ходе вторжения палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию генерал вступил в перестрелку с боевиками и получил пулевое ранение. По данным издания, с момента вступления в должность военного секретаря премьер-министра в 2024 году Гофман пользуется особым доверием Нетаньяху и поэтому рассматривается им как главный кандидат на смену действующему главе «Моссада» Давиду Барнеа, срок полномочий которого подходит к концу.