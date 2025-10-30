Избившую ребенка няню уволили спустя два года

В связи с распространившимися в социальных сетях кадрами, на которых зафиксировано грубое обращение с ребенком в детском саду №2 города Говлар Товузского района, проведена проверка, сообщили в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Было установлено, что инцидент произошел примерно два года назад.

«Учитывая недопустимость действий, не соответствующих принципам учебно-воспитательного процесса, няня-санитарка, запечатленная на видео, уволена приказом от 30 октября 2025 года», - говорится в заявлении ведомства.