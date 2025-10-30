Саудиты отказали Месси

Лионель Месси хотел подписать контракт с саудовским клубом на четыре месяца перед чемпионатом мира 2026 года, но власти ему отказали, заявил гендиректор академии Mahd Абдулла Хаммад. Его слова приводит AFP.

«Во время последнего клубного чемпионата мира команда Месси связалась со мной и предложила, чтобы он сыграл в Саудовской Аравии, поскольку в MLS будет пауза почти на четыре месяца», — сказал Хаммад.

По его словам, Месси «хотел поддерживать форму и подготовиться к предстоящему чемпионату мира», но министр спорта отклонил эту идею и дал понять, что «саудовская лига не будет площадкой для подготовки к другим турнирам».

Клуб MLS «Интер Майами» 23 октября сообщил, что продлил контракт с 38-летним Месси до 2028 года. Сам футболист говорил, что хочет помочь сборной на турнире, но не уверен, что ему позволит форма.