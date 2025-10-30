Архиепископ Галстанян будет сидеть

Суд в Ереване отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении архиепископа Баграта Галстаняна и 17 участников оппозиционного движения «Священная борьба».

По сообщению армянских СМИ, судья обосновал решение тем, что на данном этапе доказательства по делу еще не изучены.

Архиепископ Баграт Галстанян был арестован в конце июня этого года. Тогда СК Армении сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян обвиняется в подготовке терактов и попытке свержения конституционного строя в Армении.