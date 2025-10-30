Отцу Илона Маска предложили российский паспорт

Отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск заявил, что был бы не против получить российское гражданство. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня», — ответил Эррол Маск на соответствующий вопрос.

79-летний Эррол Маск родился в Претории (ЮАР) в семье англичанки и южноафриканца. Он окончил университет Претории, где изучал электромеханику, был дважды женат. Илон Маск родился от его первой жены Мэй.

В июне Маск-старший посетил Россию для участия в «Форуме будущего 2050».