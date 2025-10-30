Гвардейцам Трампа приказали готовиться к беспорядкам

Пентагон приказал тысячам сотрудников Национальной гвардии пройти 1 января 2026 года подготовку по борьбе с гражданскими беспорядками, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее расположении.

«Пентагон пересматривает планы использования [сил быстрого реагирования Национальной гвардии], чтобы гарантировать их способность помогать... правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков», - заявил на условиях анонимности чиновник Министерства обороны США.

По информации WP, недавно сформированные силы быстрого реагирования в составе Национальной гвардии обеспечат подготовку более чем 23 500 военнослужащих к усмирению уличных протестов. Предполагается, что программа учений будет завершена к 1 апреля 2026 года. Кроме того, из общего контингента будет выделена группа из 200 человек, которые пройдут специализированную подготовку по реагированию на ядерные угрозы и теракты.