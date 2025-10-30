Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов

По сообщению турецких СМИ, встреча состоялась после заявления террористической Рабочей партии Курдистана (РКК) о полном выводе своих боевиков с территории Турции.

Встреча была закрытой для прессы, в ней приняли участие сопредседатели партии Митхат Санджар и Первин Булдан, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Эфкан Ала и глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын.

По данным турецких СМИ, на встрече, которая длилась около часа, обсуждалась текущая ситуация в рамках процесса «Турция без террора», ее влияние на обстановку на местах и необходимые правовые меры.

Перед началом переговоров Первин Булдан заявила журналистам, что «это будет наша третья встреча с президентом с начала процесса. Мы все понимаем, что переживаем исторический период. Поэтому сегодняшняя встреча очень важна и значима. Мы встретимся с президентом, чтобы обсудить и обменяться мнениями о текущих этапах процесса, возникших проблемах и необходимых шагах…»

26 октября PKK объявила о начале второго этапа «Мирного процесса» с Турцией, предусматривающего полный вывод курдских вооруженных формирований с территории страны. В заявлении PKK говорилось, что террористическая организация полностью прекращает свою деятельность в Турции: «Мы выводим все наши войска из Турции».