USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов

21:50 589

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре встречу с делегацией прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM).

По сообщению турецких СМИ, встреча состоялась после заявления террористической Рабочей партии Курдистана (РКК) о полном выводе своих боевиков с территории Турции.

Встреча была закрытой для прессы, в ней приняли участие сопредседатели партии Митхат Санджар и Первин Булдан, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Эфкан Ала и глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын.

По данным турецких СМИ, на встрече, которая длилась около часа, обсуждалась текущая ситуация в рамках процесса «Турция без террора», ее влияние на обстановку на местах и необходимые правовые меры. 

Перед началом переговоров Первин Булдан заявила журналистам, что «это будет наша третья встреча с президентом с начала процесса. Мы все понимаем, что переживаем исторический период. Поэтому сегодняшняя встреча очень важна и значима. Мы встретимся с президентом, чтобы обсудить и обменяться мнениями о текущих этапах процесса, возникших проблемах и необходимых шагах…»

26 октября PKK объявила о начале второго этапа «Мирного процесса» с Турцией, предусматривающего полный вывод курдских вооруженных формирований с территории страны. В заявлении PKK говорилось, что террористическая организация полностью прекращает свою деятельность в Турции: «Мы выводим все наши войска из Турции».

Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
21:50 590
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
19:55 2833
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
19:50 5429
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
17:35 11811
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
15:48 6043
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
18:35 2981
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
18:12 1353
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 3280
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 7019
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 3146
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 4721

ЭТО ВАЖНО

Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
21:50 590
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
19:55 2833
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
19:50 5429
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
17:35 11811
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
15:48 6043
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
18:35 2981
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
18:12 1353
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС
Эрдоган и Мерц разошлись во мнениях о ХАМАС обновлено 17:48
17:48 3280
Задержали главреда Вугара Мамедова
Задержали главреда Вугара Мамедова
12:40 7019
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
Что за грузы россияне перебрасывают в Сирию?
16:42 3146
Новая «вундервафля» России
Новая «вундервафля» России
16:12 4721
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться