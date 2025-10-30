Зеленский сообщил об ударе россиян по Славянской ТЭС: есть жертвы

Российские войска в четверг, 30 октября, нанесли удар по Славянской ТЭС, в результате погибли два человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС - удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. …На такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира», - сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он добавил, что Украина имеет договоренности с Норвегией в энергетике: «Это поддержка наших закупок газа, есть договоренности с Германией, Италией, Нидерландами, и с ними работаем по оборудованию для генерации электричества».

30 октября российская армия дважды нанесла удары по Славянску Донецкой области Украины. В результате обстрелов погибли три человека.