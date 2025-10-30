Команда Трампа переезжает на военные базы

USD 1.7000
30 октября 2025, 22:55 1118

После убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа в целях безопасности переезжают на военные базы, сообщил американский журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что убийство Кирка и протесты против политики Трампа, а также угрозы в адрес чиновников и их семей стали причинами переездов представителей администрации на военные базы. Там они могут рассчитывать на охрану со стороны военных.

По утверждению журнала, на базах ВС США сейчас проживают госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Кэти Миллер со своим супругом, главным советником Трампа по внутренней политике Стивеном Миллером, а также министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

10 сентября 31-летний Чарли Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист был сторонником Трампа. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта обещал добиться смертной казни для Робинсона.

