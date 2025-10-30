USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Рухнул экспорт нефтепродуктов из России

30 октября 2025, 23:23 1655

Россия в октябре сократила объем поставок нефтепродуктов на фоне простоя нефтеперерабатывающих заводов, возникшего из-за атак Украины, и ужесточения западных санкций, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa.

Согласно данным, с 1 по 26 октября Россия в среднем поставляла по морю 1,89 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с начала 2022 года.

Агентство отмечает, что общий объем поставок снизился из-за слабых показателей по нафте и мазуту — они сократились на 3% и 10% соответственно. При этом поставки дизельного топлива и газойля незначительно выросли — на 2%. Пока экспорт дизельного топлива остается относительно стабильным, считает Bloomberg, поскольку большая часть поставок приходится на близлежащие рынки.

Россия сможет осуществить поставки до того, как 21 ноября вступят в силу санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — крупнейших экспортеров российской нефти. Экспорт нафты и мазута более уязвим, поскольку их поставляют в страны Азии. Есть риск, что их не успеют доставить до вступления санкций в силу.

США объявили о введении санкций против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур 22 октября. После этого закупки российской нефти приостановили крупные компании в Китае и Индии. На фоне санкций «Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы компании Gunvor.

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5881
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 770
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1656
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1367
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6523
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13010
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5881
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 770
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1656
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1367
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6523
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13010
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться