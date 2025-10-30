Рухнул экспорт нефтепродуктов из России

Согласно данным, с 1 по 26 октября Россия в среднем поставляла по морю 1,89 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с начала 2022 года.

Россия в октябре сократила объем поставок нефтепродуктов на фоне простоя нефтеперерабатывающих заводов, возникшего из-за атак Украины, и ужесточения западных санкций, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa.

Агентство отмечает, что общий объем поставок снизился из-за слабых показателей по нафте и мазуту — они сократились на 3% и 10% соответственно. При этом поставки дизельного топлива и газойля незначительно выросли — на 2%. Пока экспорт дизельного топлива остается относительно стабильным, считает Bloomberg, поскольку большая часть поставок приходится на близлежащие рынки.

Россия сможет осуществить поставки до того, как 21 ноября вступят в силу санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — крупнейших экспортеров российской нефти. Экспорт нафты и мазута более уязвим, поскольку их поставляют в страны Азии. Есть риск, что их не успеют доставить до вступления санкций в силу.

США объявили о введении санкций против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур 22 октября. После этого закупки российской нефти приостановили крупные компании в Китае и Индии. На фоне санкций «Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы компании Gunvor.