«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке

Если город падет, Мали может стать первой страной в мире, управляемой признанной США террористической группировкой, отмечает издание.

WSJ пишет, что на фоне обострения ситуации Вашингтон призвал американских граждан немедленно покинуть Мали и начал частичную эвакуацию сотрудников посольства.

Экстремисты из группировки Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM, называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» в Мали) блокируют поставки топлива и продовольствия, что вызывает дефицит и рост цен. В Бамако топливо подорожало втрое, закрыты школы и университеты.

По оценкам экспертов, джихадисты ведут «войну на истощение», стремясь повторить стратегию талибов в Афганистане, - подорвать правительство изнутри, вынудив его к капитуляции, пишет WSJ.

Издание отмечает, что после прихода к власти в результате переворота малийская хунта изгнала французских военных и привлекла наемников из российской ЧВК «Вагнер». Но, несмотря на иностранную поддержку, ситуация в стране ухудшилась. Эксперты не исключают, что падение Бамако может стать переломным моментом для региона, где «Аль-Каида» и ИГИЛ поднимают активные мятежи в Нигере, Буркина-Фасо и других странах Сахеля.