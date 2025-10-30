USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке

30 октября 2025, 23:37 770

Боевики группировки «Аль-Каида» приближаются к захвату столицы Мали (страна на западе Африки) Бамако, сообщает The Wall Street Journal.

Если город падет, Мали может стать первой страной в мире, управляемой признанной США террористической группировкой, отмечает издание.

WSJ пишет, что на фоне обострения ситуации Вашингтон призвал американских граждан немедленно покинуть Мали и начал частичную эвакуацию сотрудников посольства.

Экстремисты из группировки Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM, называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» в Мали) блокируют поставки топлива и продовольствия, что вызывает дефицит и рост цен. В Бамако топливо подорожало втрое, закрыты школы и университеты.

По оценкам экспертов, джихадисты ведут «войну на истощение», стремясь повторить стратегию талибов в Афганистане, - подорвать правительство изнутри, вынудив его к капитуляции, пишет WSJ.

Издание отмечает, что после прихода к власти в результате переворота малийская хунта изгнала французских военных и привлекла наемников из российской ЧВК «Вагнер». Но, несмотря на иностранную поддержку, ситуация в стране ухудшилась. Эксперты не исключают, что падение Бамако может стать переломным моментом для региона, где «Аль-Каида» и ИГИЛ поднимают активные мятежи в Нигере, Буркина-Фасо и других странах Сахеля.

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5882
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 771
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1657
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1367
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6524
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13012
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5882
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 771
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1657
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1367
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6524
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13012
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться