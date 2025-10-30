«Где взять деньги?»: российский миллиардер призвал мобилизовать банковский сектор

По словам бизнесмена, который входит в топ-30 богатейших людей РФ с состоянием $9,2 млрд, деньги банков должны быть направлены на государственные проекты, в частности, по «технологическому лидерству России».

«Где взять деньги? Денег нет. Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит», — сказал Вексельберг на пленарной сессии форума «Российский промышленник».

«Те деньги, которые банки в этом году заработают, должны быть возвращены в экономику», — призвал российский миллиардер. По его мнению, одним направлений таких расходов может стать докапитализация Фонда развития промышленности, который на сегодняшний день «катастрофически мал». «Если мы не мобилизуем банковский сектор на решение тех приоритетных задач, с которыми хотим справиться, мы их не решим», — цитирует Вексельберга РБК.

Банки в России являются крупнейшим плательщиком дивидендов. Государству в виде Фонда национального благосостояния России (ФНБ) принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Это значит, что ежегодно половина прибыли от дивидендов уходит государству.

В прошлом году, по данным ЦБ РФ, российские банки заработали рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли. За январь–сентябрь 2025 года прибыль банков составила еще 2,7 трлн рублей, к концу года, по оценке Центробанка, она может достичь 3-3,5 трлн. Почти половину всей прибыли банковской системы генерирует Сбербанк — 1,3 трлн рублей за 9 месяцев текущего года.