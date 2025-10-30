USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

«Где взять деньги?»: российский миллиардер призвал мобилизовать банковский сектор

30 октября 2025, 23:52 644

Для оплаты проектов развития экономики в России необходимо начать мобилизацию банковской системы, заявил председатель совета директоров ГК «Ренова» миллиардер Виктор Вексельберг.

По словам бизнесмена, который входит в топ-30 богатейших людей РФ с состоянием $9,2 млрд, деньги банков должны быть направлены на государственные проекты, в частности, по «технологическому лидерству России».

«Где взять деньги? Денег нет. Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит», — сказал Вексельберг на пленарной сессии форума «Российский промышленник».

«Те деньги, которые банки в этом году заработают, должны быть возвращены в экономику», — призвал российский миллиардер. По его мнению, одним направлений таких расходов может стать докапитализация Фонда развития промышленности, который на сегодняшний день «катастрофически мал». «Если мы не мобилизуем банковский сектор на решение тех приоритетных задач, с которыми хотим справиться, мы их не решим», — цитирует Вексельберга РБК.

Банки в России являются крупнейшим плательщиком дивидендов. Государству в виде Фонда национального благосостояния России (ФНБ) принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Это значит, что ежегодно половина прибыли от дивидендов уходит государству.

В прошлом году, по данным ЦБ РФ, российские банки заработали рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли. За январь–сентябрь 2025 года прибыль банков составила еще 2,7 трлн рублей, к концу года, по оценке Центробанка, она может достичь 3-3,5 трлн. Почти половину всей прибыли банковской системы генерирует Сбербанк — 1,3 трлн рублей за 9 месяцев текущего года.

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5882
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 771
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1659
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1367
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6524
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13012
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5882
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 771
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1659
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1367
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6524
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13012
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться