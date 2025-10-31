Однопартийцы пошли против Трампа

Сенат США проголосовал за отмену введенных президентом Дональдом Трампом масштабных глобальных пошлин после того, как ранее на этой неделе принял две резолюции об отмене тарифов в отношении Канады и Бразилии. Об этом сообщает The Hill.

Четыре сенатора-республиканца – Рэнд Пол, Митч Макконнелл, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски – присоединились к демократам и проголосовали вместе с ними за двухпартийную резолюцию о прекращении действия повышенных пошлин для таких союзников США, как Европейский союз, Япония и Южная Корея.

Это голосование стало повторным рассмотрением инициативы после того, как резолюция была провалена в Сенате в апреле из-за ничейного результата. Тогда все решилось голосом вице-президента Джей Ди Вэнса.