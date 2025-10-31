USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Однопартийцы пошли против Трампа

00:07

Сенат США проголосовал за отмену введенных президентом Дональдом Трампом масштабных глобальных пошлин после того, как ранее на этой неделе принял две резолюции об отмене тарифов в отношении Канады и Бразилии. Об этом сообщает The Hill.

Четыре сенатора-республиканца – Рэнд Пол, Митч Макконнелл, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски – присоединились к демократам и проголосовали вместе с ними за двухпартийную резолюцию о прекращении действия повышенных пошлин для таких союзников США, как Европейский союз, Япония и Южная Корея.

Это голосование стало повторным рассмотрением инициативы после того, как резолюция была провалена в Сенате в апреле из-за ничейного результата. Тогда все решилось голосом вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5882
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 772
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1661
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1368
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6524
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13012
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609

