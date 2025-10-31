USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Король Британии лишил своего брата титулов и прав

00:14 323

Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю лишится своего титула и покинет свою резиденцию Royal Lodge, говорится в заявлении Букингемского дворца, которое приводит BBC.

Отныне принц Эндрю будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, уточняется в документе. «Его Величество сегодня инициировал официальную процедуру лишения принца Эндрю титулов, званий и почестей, — говорится в заявлении Букингемского дворца. — До настоящего времени аренда Royal Lodge обеспечивала ему юридическую защиту для дальнейшего проживания там».

В канцелярии дворца сообщили, что «принцу Эндрю направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и теперь он переедет в другое частное жилье. Эти меры сочтены необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения».

На этой неделе появились новые подробности отношений принца Эндрю с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления и покончившим с собой в американской тюрьме, напоминает BBC. Стало известно, что принц Эндрю принимал Эпштейна, его подругу Гислейн Максвелл и американского продюсера Харви Вайнштейна (также впоследствии осужденного за сексуальные преступления) в своем доме Royal Lodge во время празднования 18-летия принцессы Беатрис в 2006 году. Встреча проходила в частной резиденции принца, а не в Виндзорском замке, как сообщалось ранее. Эти новые факты снова поставили вопрос, что связи принца и Эпштейна, судя по всему, были теснее, чем принц заявлял ранее.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивается: «Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и остаются с жертвами и пострадавшими от любых форм насилия».

Ранее Эндрю добровольно отказался от своих титулов — герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили — после разговора с королем, и, как считается, под давлением Букингемского дворца.

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5882
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 775
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1663
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1368
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6524
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13014
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609

ЭТО ВАЖНО

«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 2967
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 5882
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 775
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 1663
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
Закрытые переговоры Эрдогана и курдских депутатов
30 октября 2025, 21:50 1368
Грозное заявление Нетаньяху
Грозное заявление Нетаньяху
30 октября 2025, 19:55 4011
Киев советует не принимать предложение Путина
Киев советует не принимать предложение Путина обновлено 19:50
30 октября 2025, 19:50 6524
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу?
Кто убил бизнесмена-азербайджанца в лесу? обновлено 17:35
30 октября 2025, 17:35 13014
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске
Главнокомандующий ВСУ о жестоких боях в Покровске обновлено 15:48
30 октября 2025, 15:48 6491
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
Захарова заявила о диалоге между Баку и Москвой
30 октября 2025, 18:35 3685
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
Азербайджан и Эмираты укрепляют сотрудничество
30 октября 2025, 18:12 1609
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться