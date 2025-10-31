Король Британии лишил своего брата титулов и прав

Отныне принц Эндрю будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, уточняется в документе. «Его Величество сегодня инициировал официальную процедуру лишения принца Эндрю титулов, званий и почестей, — говорится в заявлении Букингемского дворца. — До настоящего времени аренда Royal Lodge обеспечивала ему юридическую защиту для дальнейшего проживания там».

В канцелярии дворца сообщили, что «принцу Эндрю направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и теперь он переедет в другое частное жилье. Эти меры сочтены необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения».

На этой неделе появились новые подробности отношений принца Эндрю с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления и покончившим с собой в американской тюрьме, напоминает BBC. Стало известно, что принц Эндрю принимал Эпштейна, его подругу Гислейн Максвелл и американского продюсера Харви Вайнштейна (также впоследствии осужденного за сексуальные преступления) в своем доме Royal Lodge во время празднования 18-летия принцессы Беатрис в 2006 году. Встреча проходила в частной резиденции принца, а не в Виндзорском замке, как сообщалось ранее. Эти новые факты снова поставили вопрос, что связи принца и Эпштейна, судя по всему, были теснее, чем принц заявлял ранее.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивается: «Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и остаются с жертвами и пострадавшими от любых форм насилия».

Ранее Эндрю добровольно отказался от своих титулов — герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили — после разговора с королем, и, как считается, под давлением Букингемского дворца.