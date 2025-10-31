Приговор по делу о шпионаже на Россию

Суд Мюнхена вынес приговор трем обвиняемым в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий с целью срыва поставок вооружений и боеприпасов из Германии в Украину.

Deutsche Welle передает, что главный обвиняемый Дитер Ш. 30 октября был приговорен к 6 годам тюрьмы за подготовку диверсий и участие в военных действиях на востоке Украины.

Двум другим подсудимым, Александру Й. и Алексу Д., назначены условные сроки в виде шести месяцев и одного года тюремного заключения соответственно. Полные имена подсудимых не называются в соответствии с немецким законом о конфиденциальности.