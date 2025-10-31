Приговор по делу о шпионаже на Россию

Суд Мюнхена вынес приговор трем обвиняемым в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий с целью срыва поставок вооружений и боеприпасов из Германии в Украину.
Deutsche Welle передает, что главный обвиняемый Дитер Ш. 30 октября был приговорен к 6 годам тюрьмы за подготовку диверсий и участие в военных действиях на востоке Украины.
Двум другим подсудимым, Александру Й. и Алексу Д., назначены условные сроки в виде шести месяцев и одного года тюремного заключения соответственно. Полные имена подсудимых не называются в соответствии с немецким законом о конфиденциальности.
Фигурантам дела вменяют в вину работу на российские спецслужбы, а также сбор секретных сведений и подготовку диверсий на железной дороге. У всех трех мужчин, задержанных в апреле 2024 года, есть как немецкое, так и российское гражданство. Предполагаемый лидер группы, Дитер Ш., в 2014-2016 годах воевал в Украине на стороне пророссийских вооруженных формирований в «ДНР». Не позднее 2023 года он стал работать на российские спецслужбы в Германии.
По версии следствия, подсудимые следили за перемещениями военной техники и перевозками боеприпасов, в том числе предназначенных для отправки в Украину. Между собой для обозначения военных грузов они использовали кодовые слова. Они собирали также информацию о нефтеперерабатывающем заводе в Баварии и об американских военнослужащих на базе Графенвёр в Верхнем Пфальце.
Кроме того, следствие считает, что обвиняемые планировали совершить взрывы и поджоги военной инфраструктуры и железных дорог, чтобы затруднить поставки военной помощи Украине.