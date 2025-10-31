Пшик на высшем уровне

Встреча Си и Трампа в Южной Корее, от которой многие ожидали каких-то прорывных решений, никаких сюрпризов не принесла. Хотя американский президент, склонный к гиперболизации, оценил ее на 12 баллов по десятибалльной системе, переговоры получились скорее рабочие, технические, чем исторические. Никакой большой сделки – а Трамп любит исключительно большие – не вышло. Но ряд проблемных вопросов удалось если не решить, то хотя бы отложить. Когда встречаются лидеры двух ведущих глобальных сил, находящихся в ситуации обостренного противостояния, перечень тем, которые им следовало бы обсудить, огромен. Предварительно Трамп заявлял, что переговоры займут часа три. Но его переговоры с Си Цзиньпином на саммите АТЭС длились всего час сорок минут. Отбросьте время, которое съедает перевод, учтите удельный вес ритуальных заявлений, характерных для китайцев, и свойственное Трампу многословие, и на деловой разговор мировых лидеров останется хорошо если час.

За это время американский президент согласился снизить на десять процентов тарифы на некоторые китайские химикаты, которые могут быть использованы в производстве фентанила, наркотического вещества, убивающего американцев, китайский лидер пообещал, что Китай будет покупать сою, которую производят в республиканских штатах. Что касается редкоземельных металлов, без которых Америке никуда, то их пока позволят Штатам покупать, а через год вернутся к теме снова. Вообще все договоренности Си и Трампа носили условный и временный характер, ничто не было зафиксировано на к чему-то обязывающей бумаге, и никакого совместного заявления по итогам переговоров не было, что тоже вполне однозначно свидетельствует об отсутствии «большой сделки». И это несмотря на то, что между странами долгое время шли переговоры после того, как Трамп пошел тарифной войной на Пекин. На пике противостояния тарифы США на товары из Китая достигли 145%, а китайские тарифы на американские товары — 125%. Первый раз переговорщики встретились 10–11 мая в Женеве, где договорились о 90-дневном взаимном снижении тарифов: США снизили пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Китай — на американские товары с 125% до 10%. Затем были переговоры в июне в Лондоне, в июле в Стокгольме, в сентябре – в Мадриде. Все эти разы договаривались о продлении временного соглашения. Последний установленный срок, когда оно переставало действовать – 10 ноября.