Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Новость дня
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Пшик на высшем уровне

главная тема
Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:36 179

Встреча Си и Трампа в Южной Корее, от которой многие ожидали каких-то прорывных решений, никаких сюрпризов не принесла. Хотя американский президент, склонный к гиперболизации, оценил ее на 12 баллов по десятибалльной системе, переговоры получились скорее рабочие, технические, чем исторические. Никакой большой сделки – а Трамп любит исключительно большие – не вышло. Но ряд проблемных вопросов удалось если не решить, то хотя бы отложить.

Когда встречаются лидеры двух ведущих глобальных сил, находящихся в ситуации обостренного противостояния, перечень тем, которые им следовало бы обсудить, огромен. Предварительно Трамп заявлял, что переговоры займут часа три. Но его переговоры с Си Цзиньпином на саммите АТЭС длились всего час сорок минут. Отбросьте время, которое съедает перевод, учтите удельный вес ритуальных заявлений, характерных для китайцев, и свойственное Трампу многословие, и на деловой разговор мировых лидеров останется хорошо если час.

Си выглядит сильным и неуступчивым, особенно на фоне только что прошедшего пленума ЦК КПК, подтвердившего его статус «ядра партии», вокруг которого должен объединиться китайский народ. Трамп же становится заложником своих грандиозных обещаний за год до важных промежуточных выборов. Если они окажутся пустыми, избиратели обязательно на это отреагируют. В этом важная разница между этими лидерами

За это время американский президент согласился снизить на десять процентов тарифы на некоторые китайские химикаты, которые могут быть использованы в производстве фентанила, наркотического вещества, убивающего американцев, китайский лидер пообещал, что Китай будет покупать сою, которую производят в республиканских штатах. Что касается редкоземельных металлов, без которых Америке никуда, то их пока позволят Штатам покупать, а через год вернутся к теме снова.

Вообще все договоренности Си и Трампа носили условный и временный характер, ничто не было зафиксировано на к чему-то обязывающей бумаге, и никакого совместного заявления по итогам переговоров не было, что тоже вполне однозначно свидетельствует об отсутствии «большой сделки».

И это несмотря на то, что между странами долгое время шли переговоры после того, как Трамп пошел тарифной войной на Пекин. На пике противостояния тарифы США на товары из Китая достигли 145%, а китайские тарифы на американские товары — 125%.

Первый раз переговорщики встретились 10–11 мая в Женеве, где договорились о 90-дневном взаимном снижении тарифов: США снизили пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Китай — на американские товары с 125% до 10%. Затем были переговоры в июне в Лондоне, в июле в Стокгольме, в сентябре – в Мадриде. Все эти разы договаривались о продлении временного соглашения. Последний установленный срок, когда оно переставало действовать – 10 ноября.

На пике противостояния тарифы США на товары из Китая достигли 145%, а китайские тарифы на американские товары — 125%

Пятый раунд переговоров, проходивший 25–26 октября в Малайзии, в Куала-Лумпуре, был посвящен подготовке как раз предстоящей встрече лидеров, которые должны были во время саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества достигнуть договоренностей об урегулировании взаимных претензий. О том, что работа велась серьезная, говорит то, что американскую делегацию возглавлял министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую заместителем премьер-министра Китая Хэ Лифином. Но вот лидеры встретились, а на выходе – пшик.

Нет, безусловно, лучше, когда руководители стран, между которыми существуют серьезные разногласия, встречаются и разговаривают, пусть и с незначительным результатом. Но созданные высокие ожидания поневоле приводят к разочарованию. Просто так вышло, что оба лидера не могли пропустить АТЭС, но к моменту саммита им нечего было друг другу предложить. Собственно, поэтому и была спровоцирована перепалка накануне встречи, чтобы было что расторговать: Китай ввел ограничения на продажу редкоземельных металлов, а Трамп ответил дополнительными пошлинами. На встрече эти крайности отменили, на том и разошлись.

Трамп и Си будто бы обсудили возможность приезда американского президента в Китай через полгода, в апреле, после чего спустя какое-то время китаец с ответным визитом полетит в США. Выходит, раньше, чем через полгода стороны не рассчитывают достигнуть сколько-нибудь значительных успехов на переговорах, которые бы имело смысл закрепить на личной встрече.

Си выглядит сильным и неуступчивым, особенно на фоне только что прошедшего пленума ЦК КПК, подтвердившего его статус «ядра партии», вокруг которого должен объединиться китайский народ. Трамп же становится заложником своих грандиозных обещаний за год до важных промежуточных выборов. Если они окажутся пустыми, избиратели обязательно на это отреагируют. В этом важная разница между этими лидерами.

