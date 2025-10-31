Ад в африканской стране

Спустя несколько дней правозащитники сообщили, что в Саудовской больнице (the Saudi Hospital) — главном госпитале Аль-Фашира — были убиты несколько сотен человек. По утверждению неправительственной организации «Сеть врачей Судана», бойцы «Сил быстрого реагирования» «хладнокровно убили» всех, кто находился в больнице, включая пациентов и людей, их сопровождавших. Точных данных о числе жертв у организации нет, но она отметила, что после захвата города его медицинские учреждения «превратились в скотобойни».

«Силы быстрого реагирования» — военизированная группировка, противостоящая правительственной армии в Судане, — 26 октября захватила город Аль-Фашир. Это административный центр региона Северный Дарфур на западе Судана, находившийся в осаде около полутора лет, передает BBC.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ была «потрясена и глубоко шокирована» сообщением об убийстве 460 человек в Саудовской больнице.

В заявлении ВОЗ говорится, что 26 октября больница — единственное частично функционирующее в городе медицинское учреждение — подверглась нападению в четвертый раз за месяц (организация не уточняет, кто на больницу напал). Спустя два дня, 28 октября, были похищены шесть медицинских работников. В этот же день в здании госпиталя застрелили более 460 человек, утверждает ВОЗ.

Осада Аль-Фашира продолжалась полтора года. С февраля 2025-го — в условиях голода и массированных обстрелов — доставка гуманитарной помощи в город была заблокирована, запасы продуктов и медикаментов почти полностью иссякли. При этом там оставались около 260 тысяч мирных жителей, включая 130 тысяч детей. Для многих Саудовская больница стала последним пристанищем.

Бывший представитель ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд назвал Аль-Фашир «худшим местом на Земле»: «…Это крупнейший гуманитарный кризис в мире, происходящий практически в полной темноте, — ему уделяют чудовищно мало внимания».