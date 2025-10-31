Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?

История с метеозондами, запущенными с территории Беларуси в сторону Литвы и парализовавшими работу литовской гражданской авиации, приобрела международный масштаб. Генсек НАТО Марк Рютте выразил «твердую поддержку» Литве, включая военную помощь альянса, и осудил гибридную атаку со стороны Минска. Солидарность с Вильнюсом выразили и несколько европейских столиц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написавшая в своем аккаунте в соцсети X: «Это провокация с целью дестабилизации Литвы». О ситуации с воздушной атакой на Литву haqqin.az побеседовал с литовским экспертом в области оборонной политики Гедрюсом Петкявичюсом.

- Судя по всему, история с шарами вызвала в Литве серьезные политические потрясения. Министр иностранных дел Кястутис Будрис резко осудил политиков, предлагающих капитулировать перед шантажом Минска и снять санкции с России и Беларуси… - Да, Будрис — сторонник жесткого ответа на гибридную войну, которую ведет против нас Беларусь. Он призвал Европейский союз усилить санкции против Минска из-за вторжения в литовское воздушное пространство с использованием шаров, перевозящих контрабандные сигареты. Но в литовском обществе мнения разделились почти поровну: половина граждан считает произошедшее политической провокацией, другая — банальной контрабандой, которой должны заниматься полиция и пограничники. Однако ситуация вышла далеко за рамки «контрабанды». В первые дни траектории шаров проходили над военными частями, теперь — над аэропортами Вильнюса и Каунаса. Общий ущерб от паралича гражданской авиации уже исчисляется миллионами евро. Для Литвы это удар по имиджу и безопасности, поскольку авиарейсы приходится постоянно приостанавливать. Лично я рассматриваю происходящее как политический шантаж, замаскированный под контрабанду. Белорусские спецслужбы контролируют все — от портов до приграничных деревень. Если бы речь действительно шла о случайных контрабандистах, их бы уже задержали. Но ничего подобного не происходит. Это элемент гибридной войны. Ранее, чтобы создать кризис, Лукашенко использовал миграционные потоки, направляя в страны Балтии через Беларусь потоки беженцев, теперь вот — провокации с шарами. Ящики сигарет, прикрепленные к зондам, — лишь прикрытие. Настоящая цель — дискредитация Литвы и демонстрация беспомощности НАТО перед «нетрадиционной угрозой». - Чем в этом случае может помочь НАТО? - НАТО — не только военный, но и политический союз. У альянса есть инструменты давления на режим Лукашенко. С военной точки зрения, конечно, шары можно сбивать — у Литвы есть истребители F-16, базирующиеся на ее территории. Но экономически это бессмысленная затея: час полета истребителя стоит 15–20 тысяч долларов, тогда как цена одного метеозонда — 30–50 долларов.

Можно было бы использовать авиационные пушки, но и здесь расчеты неутешительные: один 20-миллиметровый снаряд стоит около 30 тысяч долларов. Поэтому военные методы в данном случае слишком затратны и неэффективны. Премьер-министр Инга Ругинене заявила о намерении «кинетически уничтожать метеозонды», но пока непонятно, что конкретно подразумевается под этим выражением. Есть идея использовать вертолеты, однако они могут подниматься максимум на 5 тысяч метров, в то время как шары летают на высоте около 8 тысяч. То есть экономного и действенного военного решения этой проблемы не существует. Правительство Литвы делает ставку на дипломатическое и политическое давление на Минск. - Есть ли в Литве политики, выступающие за снятие санкций с Беларуси? - В правительстве таких нет, но в парламенте подобные идеи озвучивают некоторые пророссийские депутаты, утверждающие, что Литве нужно думать о себе, а не о европейской солидарности и Украине. Эти настроения поддерживает и ряд представителей бизнеса, заинтересованных в торговле с Россией и Беларусью. Официальная позиция Вильнюса однозначна: никаких переговоров и смягчений, только усиление давления. Литва добивается ужесточения санкций на уровне ЕС и НАТО, а также ограничения транзита в Беларусь. Сейчас литовско-белорусская граница открыта только для обладателей дипломатических паспортов и лиц с видом на жительство. Однако власти уже обсуждают возможность ликвидации даже этих исключений. Транзит грузов в Беларусь фактически прекращен.