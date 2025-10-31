Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?

История с метеозондами, запущенными с территории Беларуси в сторону Литвы и парализовавшими работу литовской гражданской авиации, приобрела международный масштаб.
Генсек НАТО Марк Рютте выразил «твердую поддержку» Литве, включая военную помощь альянса, и осудил гибридную атаку со стороны Минска.
Солидарность с Вильнюсом выразили и несколько европейских столиц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написавшая в своем аккаунте в соцсети X: «Это провокация с целью дестабилизации Литвы».
О ситуации с воздушной атакой на Литву haqqin.az побеседовал с литовским экспертом в области оборонной политики Гедрюсом Петкявичюсом.
- Судя по всему, история с шарами вызвала в Литве серьезные политические потрясения. Министр иностранных дел Кястутис Будрис резко осудил политиков, предлагающих капитулировать перед шантажом Минска и снять санкции с России и Беларуси…
- Да, Будрис — сторонник жесткого ответа на гибридную войну, которую ведет против нас Беларусь. Он призвал Европейский союз усилить санкции против Минска из-за вторжения в литовское воздушное пространство с использованием шаров, перевозящих контрабандные сигареты.
Но в литовском обществе мнения разделились почти поровну: половина граждан считает произошедшее политической провокацией, другая — банальной контрабандой, которой должны заниматься полиция и пограничники. Однако ситуация вышла далеко за рамки «контрабанды». В первые дни траектории шаров проходили над военными частями, теперь — над аэропортами Вильнюса и Каунаса. Общий ущерб от паралича гражданской авиации уже исчисляется миллионами евро. Для Литвы это удар по имиджу и безопасности, поскольку авиарейсы приходится постоянно приостанавливать. Лично я рассматриваю происходящее как политический шантаж, замаскированный под контрабанду.
Белорусские спецслужбы контролируют все — от портов до приграничных деревень. Если бы речь действительно шла о случайных контрабандистах, их бы уже задержали. Но ничего подобного не происходит. Это элемент гибридной войны. Ранее, чтобы создать кризис, Лукашенко использовал миграционные потоки, направляя в страны Балтии через Беларусь потоки беженцев, теперь вот — провокации с шарами. Ящики сигарет, прикрепленные к зондам, — лишь прикрытие. Настоящая цель — дискредитация Литвы и демонстрация беспомощности НАТО перед «нетрадиционной угрозой».
- Чем в этом случае может помочь НАТО?
- НАТО — не только военный, но и политический союз. У альянса есть инструменты давления на режим Лукашенко. С военной точки зрения, конечно, шары можно сбивать — у Литвы есть истребители F-16, базирующиеся на ее территории. Но экономически это бессмысленная затея: час полета истребителя стоит 15–20 тысяч долларов, тогда как цена одного метеозонда — 30–50 долларов.
Можно было бы использовать авиационные пушки, но и здесь расчеты неутешительные: один 20-миллиметровый снаряд стоит около 30 тысяч долларов. Поэтому военные методы в данном случае слишком затратны и неэффективны.
Премьер-министр Инга Ругинене заявила о намерении «кинетически уничтожать метеозонды», но пока непонятно, что конкретно подразумевается под этим выражением. Есть идея использовать вертолеты, однако они могут подниматься максимум на 5 тысяч метров, в то время как шары летают на высоте около 8 тысяч. То есть экономного и действенного военного решения этой проблемы не существует. Правительство Литвы делает ставку на дипломатическое и политическое давление на Минск.
- Есть ли в Литве политики, выступающие за снятие санкций с Беларуси?
- В правительстве таких нет, но в парламенте подобные идеи озвучивают некоторые пророссийские депутаты, утверждающие, что Литве нужно думать о себе, а не о европейской солидарности и Украине.
Эти настроения поддерживает и ряд представителей бизнеса, заинтересованных в торговле с Россией и Беларусью.
Официальная позиция Вильнюса однозначна: никаких переговоров и смягчений, только усиление давления. Литва добивается ужесточения санкций на уровне ЕС и НАТО, а также ограничения транзита в Беларусь. Сейчас литовско-белорусская граница открыта только для обладателей дипломатических паспортов и лиц с видом на жительство. Однако власти уже обсуждают возможность ликвидации даже этих исключений. Транзит грузов в Беларусь фактически прекращен.
- Почему бы не воспользоваться моментом и не запустить эти шары обратно, когда ветер дует в сторону Беларуси? Пусть теперь в Минске отменяют авиарейсы.
- В условиях гибридной войны это, безусловно, было бы эффективным ответом. Если бы на месте Литвы был, скажем, Израиль, то он, вероятно, поступил бы именно так. Кстати, во время Второй мировой войны британцы запускали в сторону Германии шары с прикрепленной взрывчаткой и металлическими тросами, которые вызывали короткие замыкания и пожары на подстанциях. Но для литовского правительства такие меры кажутся слишком рискованными: это уже не оборона, а ответная акция, которая может быть воспринята как военная провокация.
- И все же, если атаки метеозондами продолжатся, какими могут быть ответные действия Вильнюса?
- Правительство Литвы ищет решение. Пока ставка делается на дипломатические и санкционные механизмы, а также на технический мониторинг и предупреждение угроз. Но очевидно одно: история с шарами показала, что гибридные атаки становятся новым полем противостояния, где границы между контрабандой, провокацией и военной операцией практически стерты.