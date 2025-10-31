Президент Колумбии почувствовал на себе американские санкции

Самолет с президентом Густаво Петро на пути в Саудовскую Аравию сел в Кабо-Верде для дозаправки, пишет El Pais. Но ему отказали в услуге. Помогли испанские власти, которые заправили самолет на военной базе в Мадриде.

Петро на этой неделе совершает турне по Ближнему Востоку. На пути в Саудовскую Аравию его самолет сделал техническую остановку в Кабо-Верде для дозаправки. Однако топливная компания отказалась обслуживать авиалайнер из-за опасений нарушить санкции США. В результате президентский борт вынужден был искать альтернативные варианты дозаправки. Ситуацию спасло правительство Испании: самолет был переведен на военную авиабазу, где он смог дозаправиться и продолжить свой маршрут.

На прошлой неделе Петро был внесен в список OFAC — реестр лиц, которых США обвиняют в связях с наркоторговлей. Министерство финансов США заявляет, что президент играет «роль в незаконном обороте наркотиков» и несет ответственность за резкий рост производства кокаина в Колумбии, а также за «предоставление преимуществ наркотеррористическим организациям». Сам Петро это отрицает. Вместе с президентом, который неоднократно критиковал Дональда Трампа, в санкционный список также внесли его жену Веронику Алькосер, старшего сына Николаса Петро Бургоса и министра внутренних дел Армандо Бенедетти. Колумбийское правительство временно отозвало своего посла в Соединенных Штатах Даниэля Гарсию-Пенью для консультаций.