Европа готовится к войне

Европа готовится к полномасштабной войне, которая потребует мгновенной переброски войск по всему континенту. Европейская комиссия совместно с национальными правительствами и НАТО обсуждает создание пула совместно используемых транспортных средств — грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов. В случае кризиса они должны позволить быстро перемещать через внутренние границы Евросоюза танки, бронетехнику и подразделения. Главная цель — создать инфраструктуру, способную в считанные дни пропускать тяжелые колонны через несколько стран. Для этого нужны не только машины и платформы, но и единые правила. Несмотря на кажущуюся однородность железных дорог Европы, различия велики. В Западной и Центральной Европе используется стандартная колея 1 435 мм, тогда как в ряде восточных стран — более широкая, советского образца. Различаются и параметры подвижного состава: высота тоннелей, ширина платформ, осевая нагрузка. Для перевозки танков и бронетехники требуются пути, выдерживающие не менее 22,5 тонны на ось. Приведение всей сети к единым стандартам обойдется в миллиарды евро и займет годы.

Германия, которая из-за своего положения в центре Европы становится главным логистическим узлом континента, уже подписала соглашения с грузовым подразделением Deutsche Bahn. Компания будет отвечать за перевозку танков и другой бронетехники. Немецкие войска также заключили контракты с оборонным гигантом Rheinmetall для поддержки военных конвоев, проходящих через страну. Кроме того, рассматривается участие национальной авиакомпании Lufthansa, которая могла бы помогать с обслуживанием самолетов и обучением пилотов истребителей. По данным источников, Еврокомиссия может потребовать от стран-членов предоставить данные обо всех имеющихся транспортных средствах, пригодных для мобилизации, а также изучает возможность создания собственного парка грузовиков и железнодорожных вагонов. Морские и речные маршруты — Роттердам, Антверпен, Гамбург, Рейн, Дунай — превращаются в стратегические ворота. Европа учится мыслить, как военный организм: соединять дороги, железные пути и порты в единую нервную систему континента. Отдельная проблема — таможенные и юридические барьеры. Шенген облегчает передвижение людей, но военная техника подпадает под особые режимы. Войскам нужны «коридоры с нулевой бюрократией» и механизм host nation support, когда принимающая страна обеспечивает размещение и транзит союзных подразделений.