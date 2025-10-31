USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Европа готовится к войне

наш обзор
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
01:37 538

Европа готовится к полномасштабной войне, которая потребует мгновенной переброски войск по всему континенту.

Европейская комиссия совместно с национальными правительствами и НАТО обсуждает создание пула совместно используемых транспортных средств — грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов. В случае кризиса они должны позволить быстро перемещать через внутренние границы Евросоюза танки, бронетехнику и подразделения.

Главная цель — создать инфраструктуру, способную в считанные дни пропускать тяжелые колонны через несколько стран. Для этого нужны не только машины и платформы, но и единые правила. Несмотря на кажущуюся однородность железных дорог Европы, различия велики. В Западной и Центральной Европе используется стандартная колея 1 435 мм, тогда как в ряде восточных стран — более широкая, советского образца. Различаются и параметры подвижного состава: высота тоннелей, ширина платформ, осевая нагрузка. Для перевозки танков и бронетехники требуются пути, выдерживающие не менее 22,5 тонны на ось. Приведение всей сети к единым стандартам обойдется в миллиарды евро и займет годы.

Европа готовится к полномасштабной войне, которая потребует мгновенной переброски войск по всему континенту

Германия, которая из-за своего положения в центре Европы становится главным логистическим узлом континента, уже подписала соглашения с грузовым подразделением Deutsche Bahn. Компания будет отвечать за перевозку танков и другой бронетехники. Немецкие войска также заключили контракты с оборонным гигантом Rheinmetall для поддержки военных конвоев, проходящих через страну. Кроме того, рассматривается участие национальной авиакомпании Lufthansa, которая могла бы помогать с обслуживанием самолетов и обучением пилотов истребителей.

По данным источников, Еврокомиссия может потребовать от стран-членов предоставить данные обо всех имеющихся транспортных средствах, пригодных для мобилизации, а также изучает возможность создания собственного парка грузовиков и железнодорожных вагонов.

Морские и речные маршруты — Роттердам, Антверпен, Гамбург, Рейн, Дунай — превращаются в стратегические ворота. Европа учится мыслить, как военный организм: соединять дороги, железные пути и порты в единую нервную систему континента.

Отдельная проблема — таможенные и юридические барьеры. Шенген облегчает передвижение людей, но военная техника подпадает под особые режимы. Войскам нужны «коридоры с нулевой бюрократией» и механизм host nation support, когда принимающая страна обеспечивает размещение и транзит союзных подразделений.

Морские и речные маршруты — Роттердам, Антверпен, Гамбург, Рейн, Дунай — превращаются в стратегические ворота

Не стоит забывать и о человеческом факторе. Для военных конвоев необходимы подготовленные экипажи, локомотивные бригады, диспетчеры, инженеры. Использование гражданских операторов — авиакомпаний, железнодорожных и грузовых фирм — потребует контрактных схем, обучения и страховых гарантий.

Не менее критичен политический аспект. Перемещение войск через территорию суверенных государств требует согласия и четких правил. Без этого даже самая совершенная техника останется бесполезной.

Европа уже предпринимает шаги: идет сокращение таможенных процедур, создаются транспортные коридоры, накапливаются резервы техники, разрабатывается единый регламент военной мобильности к 2027 году.

Но реализация задуманного потребует колоссальных инвестиций, политической воли и практического опыта совместных маневров. Война, если она начнется, не вспыхнет внезапно — но способность Европы быстро переместить войска может стать решающим фактором ее исхода.

Словом, то, что сегодня выглядит как бюрократическая инициатива, на деле является частью инфраструктурной подготовки к войне. Европа строит не просто мосты и терминалы — она создает систему выживания, способную выдержать и отразить мощный военный удар.

Читайте по теме

Правые Германии в поддержку Ирана горячая тема
20 июня 2025, 21:18 4174
Германия готовится к войне: метро превращают в бомбоубежища горячая тема
9 июня 2025, 18:29 5541
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 129
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 182
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 223
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 599
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 539
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 1499
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 11917
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 3226
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 6256
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 1404
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 2566

ЭТО ВАЖНО

Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 129
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 182
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 223
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 599
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 539
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 1499
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 11917
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 3226
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 6256
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 1404
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 2566
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться