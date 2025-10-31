Автогигант несет потери

Впервые после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, концерн Volkswagen (VW) зафиксировал квартальный убыток: с июля по сентябрь нетто-убытки составили 1,07 миллиарда евро, объявил Volkswagen 30 октября в Вольфсбурге.

Deutsche Welle передает, что основными причинами этого финансовый директор концерна Арно Антлиц назвал повышение таможенных пошлин и проблемы в дочерней компании Porsche, производящей спортивные автомобили. Недавно Porsche скорректировал свою стратегию по производству электромобилей; из-за низкого спроса на них в сентябре Volkswagen значительно понизил свои экономические прогнозы на 2025 год.

Антлиц отметил, что без этих негативных факторов операционная рентабельность VW составила бы 5,4 процента.

По данным Volkswagen, тарифная политика президента США Дональда Трампа обходится ему примерно в 5 миллиардов евро в год. Согласно последнему торговому соглашению между ЕС и США, экспорт автомобилей из Европы теперь облагается 15-процентной пошлиной; до торговой войны она составляла 2,5 процента.