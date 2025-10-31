USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Автогигант несет потери

01:37 457

Впервые после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, концерн Volkswagen (VW) зафиксировал квартальный убыток: с июля по сентябрь нетто-убытки составили 1,07 миллиарда евро, объявил Volkswagen 30 октября в Вольфсбурге.

Deutsche Welle передает, что основными причинами этого финансовый директор концерна Арно Антлиц назвал повышение таможенных пошлин и проблемы в дочерней компании Porsche, производящей спортивные автомобили. Недавно Porsche скорректировал свою стратегию по производству электромобилей; из-за низкого спроса на них в сентябре Volkswagen значительно понизил свои экономические прогнозы на 2025 год.

Антлиц отметил, что без этих негативных факторов операционная рентабельность VW составила бы 5,4 процента.

По данным Volkswagen, тарифная политика президента США Дональда Трампа обходится ему примерно в 5 миллиардов евро в год. Согласно последнему торговому соглашению между ЕС и США, экспорт автомобилей из Европы теперь облагается 15-процентной пошлиной; до торговой войны она составляла 2,5 процента.

Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 130
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 183
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 225
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 600
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 539
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 1500
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 11918
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 3227
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 6256
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 1404
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 2566

ЭТО ВАЖНО

Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 130
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 183
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 225
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 600
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 539
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 1500
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 11918
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 3227
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 6256
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 1404
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 2566
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться