Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Америка проиграет войну

наш обзор
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
01:45

Публикация в последнем номере американского журнала The Atlantic звучит как приговор: Соединенные Штаты, обладая самой сильной армией в мире, могут выиграть первую битву, но проиграть саму войну. Причина не в стратегии и не в героизме солдат, а в том, что промышленное сердце Америки бьется все слабее.

В статье The Atlantic критикуется министр обороны Пит Хегсет. Солдаты, сказал он, «отправляются под покровом ночи в опасные места, чтобы вершить правосудие от имени народа». Он говорил о доблести, о духе, о смертоносности. Все это звучало красиво, словно бы непобедимая Спарта вновь марширует под звуки боевых барабанов. Но, как замечает The Atlantic, войны XXI века выигрывают не отважные спартанцы, а квалифицированные инженеры. Соответственно, побеждают не те, кто храбрее, а те, кто больше производит.

Зеркалом этой истины стала Украина, в которой все решают не штыки, а заводы — конвейеры, выпускающие беспилотники, артиллерийские снаряды и системы дальнего поражения. Современная украинская армия воюет цифрами, скоростью сборки, возможностью заменить потерянное. И как когда-то в Первой мировой, где фронты застопорились на годы, нынешние войны превращаются в соревнование производственных мощностей, в котором США постепенно теряют дыхание.

Америка все еще может выиграть первую битву, но если она не перестроит свои заводы, не вернет рабочих к станкам и не научится воевать временем, а не риторикой, то следующую войну она проиграет

Современный Китай — это то, чем были Соединенные Штаты во Второй мировой войне: глобальная мастерская, производящая все — от дронов до эсминцев. На долю американских верфей приходится лишь 0,1 процента мирового судостроения, у Китая — более 50. Пекин контролирует 90 процентов рынка коммерческих беспилотников, поставляя комплектующие детали и Украине, и России. Америка утратила поколения инженеров, токарей, судостроителей — ту самую «невидимую армию», которая когда-то обеспечивала ей победы.

Богатство не означает силу, если его нельзя превратить в производство. США продолжают мыслить категориями ближнего боя и точечных ударов, тогда как Китай оперирует категориями десятилетий и заводов. Вашингтон верит в технологическое превосходство, но теряет способность компенсировать потери — ту самую, без которой даже сверхдержава обречена на истощение.

Авторы The Atlantic пишут об этом с едва скрытой тревогой: да, Америка все еще сильна, но ее сила убывает, потому что за ней уже нет фабрик, нет инфраструктуры, нет устойчивости. Союзники не готовы, промышленность не мобилизована, и страна, привыкшая побеждать первым ударом, второй может и не выдержать.

История уже видела подобные финалы — империи, уверенные в своей неуязвимости, рушились не под натиском вражеских армий, а под тяжестью самоуверенности.

И потому предупреждение The Atlantic звучит не как прогноз, а скорее, как диагноз: Америка все еще может выиграть первую битву, но если она не перестроит свои заводы, не вернёт рабочих к станкам и не научится воевать временем, а не риторикой, то следующую войну она проиграет.

Проиграет не на поле боя, а в производственных цехах — по бесстрастным законам экономики, в которых героизм и мужество ничего не решают.

